Десетки млн. евро загуби за АЕЦ "Козлодуй" заради неудачни решения

Десетки милиони евро са загубите за АЕЦ "Козлодуй" заради неудачни технически решения при ремонтите на блоковете на централата. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, цитиран от БНР.

"Там проблемът е ясен. Това, което не е ясно е как точно се е стигнало дотам. И това е, което аз ще изясня. Защото е използван метал за мембраните. И въобще мембраните не са оригинални от доставчика. Да, вярно е, че доставката трябва да се съобразява със санкционния режим.

Според мен е могло да се направят стъпки, така че той да се преодолее и да се използват оригинални части. Този, който е допуснал това да стане, ще поеме отговорността", коментира Трайков.

