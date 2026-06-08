Десетки на протест във Варна с искане оставката на кмета Коцев

Снимки: Булфото

Десетки се събраха пред сградата на община Варна, за да поискат оставката на кмета на града Благомир Коцев.

"Варна заслужава повече" е насловът на втората протестна проява, отбелязва Радио Варна.

Недоволството на събралите се беше насочено срещу лошото сметопочистване, състоянието на инфраструктурата. Според присъстващите администрацията не успява да се справи със задълженията си.

Един от протестиращите пък изказа разочарованието си от честите проверки, на които подлагат инициативата му - хоро до Слънчевия часовник.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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