реклама

Десетки на протест във Варна с искане оставката на кмета Коцев

08.06.2026 / 20:24 2

Снимки: Булфото

Десетки се събраха пред сградата на община Варна, за да поискат оставката на кмета на града Благомир Коцев.

"Варна заслужава повече" е насловът на втората протестна проява, отбелязва Радио Варна.

Недоволството на събралите се беше насочено срещу лошото сметопочистване, състоянието на инфраструктурата. Според присъстващите администрацията не успява да се справи със задълженията си.

Един от протестиращите пък изказа разочарованието си от честите проверки, на които подлагат инициативата му - хоро до Слънчевия часовник.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Dooobre!!! (преди 1 час)
Рейтинг: 23380 | Одобрение: 7875
Дайте алтернатива поне! Или да си върнем портата и да продължим да тънем в аспаруховски л***на???
Да живей България!
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 225470 | Одобрение: -2155
Ти да видиш!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама