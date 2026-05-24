Десетокласничка от ПМГ е загиналото момиче в Благоевград

Булфото

Ученик от Седмо основно училище "Кузман Шапкарев" се бори за живота си

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур след трагичен инцидент през изминалата нощ, при който десетокласничка загина, а друго дете пострада тежко, съобщават от общинската администрация.

Всички празнични мероприятия на територията на общината се отменят в знак на почит към паметта на детето. Изключение се прави единствено за събития, чиято отмяна е технически невъзможна, като от местната администрация посочват категорично: "Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание".

Тази вечер планираният концерт на площад "Македония" ще стартира с минута мълчание, а дефилетата на абитуриентите ще се проведат по първоначално обявения график. От кметството допълват: "Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба".

Трагедията се е разиграла след падане от петия етаж. При инцидента е загинала на място десетокласничка от Природо-математическа гимназия "Сергей Корольов", съобщи местното издание "Struma". Друг ученик от Седмо основно училище "Кузман Шапкарев" е приет с опасност за живота в столичната болница.

С изрично разпореждане на началника на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, в двете засегнати учебни заведения влизат екипи от психолози. Те започват незабавна работа с класовете на пострадалите деца, като ще се проведат специализирани разговори и родителски срещи за преодоляване на шока сред учениците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!