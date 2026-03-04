Десислава Радева: Мене ме нема в целата схема, обръщайте се към "онзи, на когото името не бива да се споменава"

Булфото

Обръщайте се към онзи чието име не бива да се споменава, пише многозначително тя

"За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!"

Това написа в 23:35 часа тази вечер в официалния си фейсбук доскорошната Първа дама на Република България Десислава Радева, пише Флагман..

Илюстрацията бе логото на партията на съпруга й Румен Радев - "Прогресивна България".

На реплика на неин приятел - Красимир Иванов: "Деси, игрорирай ги, ще спечелим изборите, бъдете здрави и щастливи и много късмет и кураж", Десислава Радева отговаря буквално: "Не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите ти се".

Постът е меко казано странен и идва месец и десетива дни след друга многозначителна публикация в социалните мрежи.

"Аз бях дотук", написа бургазлийката на 23 януари т.г. - часове преди президентът (2017-2026) да обяви, че напуска "Дондуков" 2.

Аз съм дотук! Написа Деси Радева

Тогава мнозина разтълкуваха коментара й като ясен сигнал, че приключва с президента.

Но пък тя не е върнала моминското си име - Генчева, както е позната в Бургас.

Тазвечершната публикация може да се превърне в тема номер едно в утрешния ден. Таймингът не изглежда случаен - часове след като Румен Радев обяви новия си политически проект.

