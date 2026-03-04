Десислава Радева: Мене ме нема в целата схема, обръщайте се към "онзи, на когото името не бива да се споменава"
Обръщайте се към онзи чието име не бива да се споменава, пише многозначително тя
"За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!"
Това написа в 23:35 часа тази вечер в официалния си фейсбук доскорошната Първа дама на Република България Десислава Радева, пише Флагман..
Илюстрацията бе логото на партията на съпруга й Румен Радев - "Прогресивна България".
На реплика на неин приятел - Красимир Иванов: "Деси, игрорирай ги, ще спечелим изборите, бъдете здрави и щастливи и много късмет и кураж", Десислава Радева отговаря буквално: "Не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите ти се".
Постът е меко казано странен и идва месец и десетива дни след друга многозначителна публикация в социалните мрежи.
"Аз бях дотук", написа бургазлийката на 23 януари т.г. - часове преди президентът (2017-2026) да обяви, че напуска "Дондуков" 2.
Аз съм дотук! Написа Деси Радева
Тогава мнозина разтълкуваха коментара й като ясен сигнал, че приключва с президента.
Но пък тя не е върнала моминското си име - Генчева, както е позната в Бургас.
Тазвечершната публикация може да се превърне в тема номер едно в утрешния ден. Таймингът не изглежда случаен - часове след като Румен Радев обяви новия си политически проект.
