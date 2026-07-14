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Дете с ел тротинетка падна в дупка на велоалея във Варна

14.07.2026 / 21:36 2

Кадър Читател на Петел

Гражданин алармира за голяма дупка на велоалея.

Днес дете е паднало там с ел тротинетка.

Дупката се намира на велоалея до спирка Техникумите. 

"Пратих сигнал до кметство Младост преди две седмици", посочва той. От общината са му пратили писмо, от което е видно, че се иска съдействие от ВиК-Варна за обследване на дупката.

"Днес едно момче падна лошо в дупката с тротинетка и чакаха линейка. 

Моля за съдействие да вземат мерки.", посочва той.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 31 минути)
Рейтинг: 635134 | Одобрение: 125209
Да беше си счупило празната тиква говедото....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 231332 | Одобрение: -2078
Точно до Техникумите вилнее банда такива с тротинетки и елмотори,същите които убиха бездомник...и като гледам шлема май е от същите.

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