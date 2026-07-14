Дете с ел тротинетка падна в дупка на велоалея във Варна
Кадър Читател на Петел
Гражданин алармира за голяма дупка на велоалея.
Днес дете е паднало там с ел тротинетка.
Дупката се намира на велоалея до спирка Техникумите.
"Пратих сигнал до кметство Младост преди две седмици", посочва той. От общината са му пратили писмо, от което е видно, че се иска съдействие от ВиК-Варна за обследване на дупката.
"Днес едно момче падна лошо в дупката с тротинетка и чакаха линейка.
Моля за съдействие да вземат мерки.", посочва той.
Редактор "Екип на Петел",
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