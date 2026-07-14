Дете с ел тротинетка падна в дупка на велоалея във Варна

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Гражданин алармира за голяма дупка на велоалея.

Днес дете е паднало там с ел тротинетка.

Дупката се намира на велоалея до спирка Техникумите.

"Пратих сигнал до кметство Младост преди две седмици", посочва той. От общината са му пратили писмо, от което е видно, че се иска съдействие от ВиК-Варна за обследване на дупката.

"Днес едно момче падна лошо в дупката с тротинетка и чакаха линейка.

Моля за съдействие да вземат мерки.", посочва той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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