Деца освободили от скорост кола прегазила на собствен ход бебе край Средец

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Деца са в основата на трагдията, която се разигра в събота в Средец, след която момченце на година и половина е в болница с опасност за живота, научи "Фокус".

Установено е, че автомобилът, който е тръгнал на заден ход е бил паркиран между 13:00 и 14:00 ч. същия ден, но е бил оставен отключен. Група деца влезли през вратата на Фолксваген-а като освободили МПС-то от скорост, а то впоследствие потеглило.

Работата по случая продължава като по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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