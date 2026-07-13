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Деца освободили от скорост кола прегазила на собствен ход бебе край Средец

13.07.2026 / 10:19 2

Булфото

Деца са в основата на трагдията, която се разигра в събота в Средец, след която момченце на година и половина е в болница с опасност за живота, научи "Фокус".

Установено е, че автомобилът, който е тръгнал на заден ход е бил паркиран между 13:00 и 14:00 ч. същия ден, но е бил оставен отключен. Група деца влезли през вратата на Фолксваген-а като освободили МПС-то от скорост, а то впоследствие потеглило. 

Работата по случая продължава като по случая е образувано досъдебно производство.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 42095 | Одобрение: 3570
Преди имаше изискване гумите на автомобилът да са завити в зависимост от разположението на автомобилът, така че да отиде към бордюра при евентуално потегляне. Сега е само пожелателно. Ще напомня, че децата до 14г са недееспособни, т.е. не носят отговорност за действията си и да се очаква таква от тях, е несериозно. Да се разчита на такава пък е направо неадекватно щом става въпрос за безопасност. Ръчната спирачка не е аксесоар и както мигачите е добре да се използва по предназначение. За отключен автомобил изобщо да не говорим. Скоростния лост е едно от най-интересните неща в колата за децата. Виждат как се мести и желанието да се повтори това действие е голямо и се случва винаги. Всяко дете го е правило поне веднъж, почти без изключения.
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 634575 | Одобрение: 125075
Деца значи.....Играчка, играчка и накрая плачка !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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