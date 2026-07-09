"Диагноза България": Един началник на клиника в болница във Варна получава 77 000 евро за февруари т.г., а друг в същата болница - 1000 евро

"Диагноза България"

19-годишният програмист и анализатор Мартин Атанасов установи потенциални аномалии за над 605 млн. лева в българското здравеопазване за миналата година. В своята нова платформа „Диагноза България“ той е събрал и анализирал публичните данни за разходите на държавни и общински болници.

Целта е да покаже къде публичните средства се харчат по начин, който изисква проверка и обяснение. „Платформата дава детайлна информация за това къде отиват парите на Здравната каса, как се плащат клиничните пътеки, на какви цени се купуват лекарствата и на какви цени се реинбурсират от касата. Има интересна информация за персонала и неговото заплащане“, каза авторът на „Диагноза България“.

Анализът показва аномалии и във варненски болници, каза Мартин Атанасов за Радио Варна и уточни: „Един началник на клиника в болница във Варна получава 77000 евро за февруари тази година, а друг началник на отделение в същата болница е на заплата 1000 евро. Медицинските сестри в тази болница получават около 800 евро. По повод цените на лекарствата, се оказа, че болници купуват едни и същи медикаменти на много различни цени. Една болница купува дадено лекарство за 890 лева, а повечето болници го купуват за 60 лева“.

Днес Мартин Атанасов се срещна с ръководството на НЗОК, а в следобедните часове ще има среща с министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Целта на срещите е да се обсъди как платформата може да бъде надградена и да бъде използвана в работата на институциите.

Редактор "Екип на Петел",

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