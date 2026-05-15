Диана Русинова: Аварийната лента не е място за почивка, разходка или тоалетна

Снимки: ЕЦТП

За поредната катастрофа в аварийната лента на автомагистрала "Хемус" съобщава Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

"Настъпило е поредно тежко ПТП на АМ „Хемус“ при тунел „Правешки ханове“ (в посока София). Бус е ударил лек автомобил, който по непотвърдена информация е потеглял от аварийната лента. Припомням, че това е поредната подобна катастрофа за по-малко от две седмици", написа тя във фейсбук.

"Необходимо е в спешен порядък да се възстанови пътната маркировка и ясно да се обозначи къде е активната лента и къде – аварийната. Също така е време гражданите да разберат, че аварийната лента се използва само при настъпила значителна авария, като превозното средство трябва да бъде обезопасено със светлоотразителен триъгълник до пристигането на пътна помощ", допълва още Диана Русинова.

"Лентата за принудително спиране не е място за почивка, разходка или тоалетна. Всяко спиране е риск и може да се превърне в инцидент с фатални последици", заявява тя.

