Диана Русинова: Настоявам за незабавната оставка на Калоян Станчев и Емил Панчев

Снимка: Булфото

Човек от публиката загина по време на състезание организирано от Автомобилна федерация на България, чрез предоставения им лиценз от Съюз на българските автомобилисти. Настоявам за незабавната оставка на Калоян Станчев и Емил Панчев, които с безразсъдните решения, които вземат през последните години не само, че съсипаха българския автомобилен спорт, но некомпетентността им днес доведе до смърт. Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.



Настоявам Министерство на младежта и спорта да извърши проверка по случая и най-накрая да отнеме лиценза на аматьорите в спорта. Това далеч не е първият смъртен случай при състезание организирано от АФБ, пише още тя.



И призовава българските състезатели да не рискуват живота си, като вземат участие в опасните състезания, организирани от АФБ.

Екип на Европейския център за транспортни политики пътува към мястото на тежкия инцидент с жертва и ранени на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ във Варна, съобщават от ЕЦТП.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!