Диана Русинова избухна срещу Мирчев: Направихте си ПР от един беден доставчик!

Кадър БТВ

Тежък словесен сблъсък избухна в социалните мрежи, след като Диана Русинова атакува остро депутата Ивайло Мирчев по повод скандала с неправилно паркирал доставчик на храна в София и неговите обвинения, че е "изял няколко шамара".

В емоционален и остър пост пътният експерт директно обвини Мирчев, че е превърнал едно пътно нарушение в "безвкусен ПР", вместо просто да подаде сигнал до "Пътна полиция".

"Водачът на "Глово" е направил нарушение, безспорно. Но на Мирчев нищо не му пречеше просто да го снима и да подаде сигнал към "Пътна полиция" и те щяха да го глобят. Но тогава пък как щеше да се прави на "жертва"?“, пише тя.

Русинова поставя акцент и върху социалния контраст между политика и доставчика, който според нея се опитва "да си изкара прехраната" в тежките условия в столицата.

"Този човек вероятно трудно изкарва 1000 евро на месец. На другаря Мирчев това вероятно са му джобните за един ден", коментира тя.



По думите ѝ проблемът с хаотичното спиране на куриери и доставчици е пряко свързан с липсата на адекватна политика за паркирането в София.

Русинова критикува и управлението на столицата, като твърди, че ситуацията с паркирането "се задълбочава, защото всичко е оставено на самотек".

В публикацията си тя стига и по-далеч, обвинявайки депутата в недопустимо поведение:

"Нямате право да се държите така, а да се саморазправяте е скандално и недопустимо за един народен представител."

Според нея действията на Мирчев са довели до сериозни последствия за "един обикновен работещ човек", а случаят е пореден пример за това как политиците търсят публичен ефект вместо реално решение на проблема.



Ето как звучи целия пост:

"НЕПРАВИЛНОТО ПАРКИРАНЕ НЕ Е ПОВОД ЗА БЕЗВКУСЕН PR, А ЗА СИГНАЛ ДО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

На първо място на мен лично нещата ми изглеждат като много зле организиран ПР.

Да започнем с това, че имаме редовно правителство, което не е ГЕРБ или ДПС. Сарафов подаде оставка и не е главен прокурор. Явно на Мирчев и компания не им остана срещу какво да се “борят”. Т.е. няма как и с какво да блестят по медиите.

От друга страна куриерските фирми и доставчиците на храна са абсолютни безобразници и спират където и както им падне. Това е така, и защото в София продължава да има тежък проблем с паркирането. Този проблем не намира решение и при кмета подкрепен и от хората на Мирчев, напротив. Задълбочава се, защото в София всичко е оставено на самотек.

Водачът на Глово е направил нарушение, безспорно. Но на Мирчев нищо не му пречеше просто да го снима и да подаде сигнал към пътна полиция и те щяха да го глобят, но тогава пък как щеше да се прави на “жертва”?

От къде на къде и в качеството си на какъв застава пред колата на доставчика? Нали е снимал кой е, снимал е номера на колата? Можеше просто да изпрати сигнал, за да глобят нарушителя.

Да не забравяме и един последен интересен щрих. Този чавек, доставчика, вероятно трудно изкарва 1000 евро на месец, той не е спрял там защото няма какво да прави. Напротив, в условията и реалностите в София се опитва да си изкара прехраната. На другаря Мирчев това вероятно са му джобните за един ден. Както се казва “Сития на гладен не вярва”.

За мен нищо не оправдава нарушението на този шофьор, но той можеше да бъде глобен с една проста снимка или видеоклип, а поведението на Мирчев не е такава за първи път. Припомням разправиите с полицията при сагата “Росенец”.

Равносметка: доставчикът ще го съдят, защото Мирчев реши да се прави на “герой”. ПР-ът на един ще създаде огромни проблеми на този обикновен работещ човек, заради проблем създаден от лоша политика по отношение на паркирането, който до голяма степен зависи от кмета на ПП-ДБ, който нищо не прави.

Скъпи г-н Мирчев, Вие вече нямате моралното право да сте представител на народа. Този доставчик е част от този същия народ, който трябва да търпи проблемите създадени от онези същите политици, от които сте част и Вие г-н Мирчев.

Нямате право да се държите така, а да се саморазправяте е скандално и недопустимо за един народен представител. Уверявам Ви, че сигнал дo СДВР със снимка щеше да свърши далеч по-полезна работа, а именно да се санкционира един нарушител на ЗДвП.

Браво! Постигнахте зашеметяваща победа, едно нарушение на правилата за движение превърна обикновен човек в престъпник. С такива политици не ни трябват врагове."

