Димитър Найденов, ДБ: Над 70% от последователите на Бойко Борисов в Туитър са фалшиви

кадър: Фейсбук/Dimitar Naydenov

71,3% последователите на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в Туитър са фалшиви. Това показва официалната статистика на социалната мрежа, споделена от общинския съветник от ДБ в Бургас Димитър Найденов.

70 176 от общо 98 424 последователите на Борисов не могат да бъдат достигнати, защото са ботове, спам, създадени за пропаганда или вече не са активни, показва проверка в Туитър.

„Стандартът ГЕРБ! Идват избори...“, това е краткият коментар на Найденов към публикацията с данните във Фейсбук. Данните са от проверка с приложението SparkToro. Проверка с друг инструмен - Twitteraudit показва различни данни. Според него от последователите на Борисов са фалшиви "само" половината.

The quietness and silence of Bulgarian President Rumen Radev (@PresidentOfBg) about the detention of Alexey #Navalny in Russia are deafening. He is obliged to express his position. We, the European leaders, and the institutions have already strongly condemned the arrest.