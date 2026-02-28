Димитър Радев: Еврото е въведено успешно, инфлацията отслабва

Снимка Булфото

Хубави новини за еврото у нас.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев отчете успешното въвеждане на еврото у нас, но същевременно отправи сериозно предупреждение за скрити рискове пред икономиката. По време на среща в София с ръководителите на дипломатически мисии на държавите от Европейския съюз, той фокусира вниманието върху ценовата динамика и фискалната политика, предаде БГНЕС.

Срещата се проведе по инициатива на кипърския посланик у нас Хараламбос Кафкаридис.

Въпреки че официалната позиция на БНБ представя прехода към единната европейска валута от 1 януари 2026 година като безпроблемен и лишен от оперативни затруднения, централната банка признава наличието на сериозни външни и вътрешни опасности. Според Радев макроикономическата среда остава стабилна, а банковият сектор е добре капитализиран, но това не е достатъчно за пълно спокойствие.

"В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения," заяви Димитър Радев.

Експертите разчитат зад формулировката "ценова динамика" притеснения за прикрита инфлация в търговската мрежа, докато акцентът върху "фискалната политика" е ясен сигнал към политиците да спрат с популистките харчове от държавния бюджет.

Ръководителят на централната банка не спести критики към настоящата ситуация в държавата. Той посочи, че в условията на пореден служебен кабинет и предстоящи избори, политическият дебат е силно напрегнат. Радев обвърза директно подобряването на инвестиционната среда с необходимостта от провеждане на реални антикорупционни реформи и изясняване на ролята на държавата в икономиката.

От думите му стана ясно, че устойчивостта на българската икономика в условията на еврозоната изисква благоразумна макроикономическа политика и връщане към строгата фискална дисциплина.

