Димитър Здравков, ПБ: Заплатите на депутатите ще бъдат замразени

В най-скоро време Правилникът на НС ще бъде отворен, за да нанесем предложенията на министъра на финансите и да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната работна заплата за страната. Това заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) Димитър Здравков, председател на временната комисия за изработване на Правилника за дейността на 52-то Народно събрание, като изтъкна, че срокът за предложения по Правилника е изтекъл, преди да е готова методологията на финансовия министър Гълъб Донев по отношение на заплатите и тяхното замразяване в обществения сектор.

"Парламентът трябва да спре да работи бавно и с процедурни хватки, сякаш не го интересува какво се случва с хората около него. Ако има нещо рестриктивно, което въведохме в Правилника, то важи за всички, не е само за опозицията. Никой не иска да поставя никого в ъгъла", посочи той.

По думите му НС е най-висшата институция, която трябва и да служи за пример:

"Депутатът трябва да служи за пример".

Във връзка с мониторинга от ЕК за евентуална процедура по свръхдефицит, Димитър Здравков заяви, че философията на управляващите от ПБ за бюджета включва реформи, консолидация и съкращаване на разходите, като допусна, че вероятно "ще се реже и от капиталовата програма":

"Има сектори, от които не трябва да се пипа - това са образование, здравеопазване, социални плащания и пенсии".

Всички имаме вина за корупцията в държавата, смята депутатът от ПБ, като подчерта, борбата с нея е изведена от управляващите като основен приоритет:

"Не могат да бъдат винени едно или две правителства, едно или две управления. За ме корупцията е процес, който е част от цялото ни общество. Всички ние имаме вина за корупцията - от най-дребната до тази по висшите етажи. Мълчанието също е част от корупцията. ... Това, което е във Варна, което стана известно на цялото общество, като във фокус събира цялата тъма на нашето време, която ние се опитваме да променим".

