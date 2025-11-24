Дипломат: Зеленски няма печеливш ход за плана на Тръмп

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Зеленски няма добър ход, няма и изцяло печеливш ход. Той ще получи критика, и в един и в другия смисъл. Ако той откаже да подпише плана на Тръмп за мир в Украйна, той ще бъде атакуван защо е отказал и защо по този начин едва ли не помага войната да продължи. Ако приеме да направи отстъпки от териториите на Украйна, също ще бъде критикуван.

Такова мнение изрази наш дипломат.

Относно териториите обаче, ще се наложи някой да направи отстъпки. Не само да отстъпват от украинска страна, не виждам нищо за искане за отстъпки и от руска страна, а такива също ще се наложат при преговорите. Така че при Зеленски няма романтичен щастлив изход. Въпросът е да спре стрелбата и максималното избиване на украинците, допълни Елена Поптодорова.

Настроението вътре в Украйна се измерва различно в зависимост от въпроса, който се задава. Но е ясно, че повече от половината украинци, не биха изискали по този да го наречем насилствен начин Украйна да се откаже от земи, за които всъщност те умират и за които се пролива кръв. Така че няма идеален ход за Зеленски, но той отчаяно до последно се опитва да брани и достойнството, и земята на държавата си, коментира в „Още от деня“ вицепрезидентът на Атлантическия клуб.

