Дмитро Кулеба към Путин: Благодаря Ви, че поставихте Руската империя на смъртно легло

Кадър bTV

Дмитро Кулеба е един от най-младите висши дипломати в историята на Украйна. През 2020 г. става най-младият външен министър в историята на Украйна.

Само две години по-късно Кулеба е в центъра на най-голямата война в Европа от десетилетия – дипломатът, който обикаля света, за да търси оръжия, съюзници и политическа подкрепа.

Роден през 1981 г. в Суми, израснал в семейство на дипломат, той избира този път още от самото начало.

Завършва международно право в Киев и влиза в системата на външното министерство едва на 22 години. Оттам кариерата му минава през ключови постове – от представител на Украйна в Съвета на Европа до вицепремиер по европейската интеграция.

На 19 април 2022 г. Кулеба пристига в България и наред с официалните си срещи в София участва в „120 минути“.

През септември 2024 г. Кулеба подава оставката си от правителството, което изненада редица наблюдатели. Днес Кулеба работи като експерт в Центъра за наука и международни отношения „Белфер“ към Харвардското училище за управление „Кенеди“.

Преподава „дипломация във време на война“ в престижния Институт за политически науки и остава активен глас в глобалния разговор за сигурността и бъдещето на Европа.

Ексклузивно: дипломацията като първа линия на отбраната. Какво всъщност означават преговорите, когато войната продължава? И има ли изобщо език, на който Москва и Киев още могат да разговарят?

Кулеба смята, че все още няма реалистичен потенциал за реални резултати в мирните усилия между Украйна и Русия. Според бившия дипломат номер 1 на Украйна Путин ще се съгласи на преговори с истинска готовност едва при две обстоятелства.

„Първото е застой на фронта. В момента, в който Русия вече не може да отчита напредък на бойното поле, войната ще започне да изглежда безсмислена, защото няма да могат да постигат резултати, а хората в Русия ще започнат да задават много въпроси“, казва Кулеба пред водещия на предаването „120 минути“ Светослав Иванов.

„Второто обстоятелство е моментът, в който икономическите и вътрешните проблеми със сигурността в Русия достигнат ниво, което Путин вече няма да може да игнорира или управлява, и ще бъде принуден да направи пауза. Докато тези два фактора не се съберат, Путин ще продължи войната. Единствената разлика през 2026 година ще бъде, че основните битки няма да се водят на земята, а във въздуха“, посочва той.

Попитан кой е бил най-тежкият дипломатически момент за Украйна, Кулеба казва, че най-тежко е било в началото.

„Най-тежко беше в началото, когато Украйна трябваше да докаже на всички, че е способна да оцелее след мащабната руска инвазия, защото никой не вярваше в нас. А след като го доказахме, помощта започна да пристига и нещата постепенно започнаха да се подобряват“, коментира той.

На въпрос дали е очаквал по-продуктивен диалог между Путин и Доналд Тръмп през последната година, имайки предвид желанието на Тръмп да сложи край на войната, Кулеба отговаря: „Не особено“.

„Вижте, краят на една война или поставянето ѝ „на пауза“ не зависи от нивото на ентусиазъм, нито от броя срещи или телефонни разговори. Зависи от много конкретни инструменти за натиск върху страната, която води войната. А това е Русия“, казва той.

„Имах усещането, че миналата есен Тръмп може би е променил подхода си към Русия и е възможно да стане по-твърд към Москва, но това усещане не се материализира. Иначе не виждам причина Путин да спре. Той реално не усеща външен натиск“, допълва Кулеба.

Според него промяна в позицията на Путин може да настъпи едва когато бъде притиснат от вътрешни фактори, а не от външни.

„По-скоро бих казал, че той не беше склонен да наложи мирно споразумение на Русия, а няма и инструментите да наложи такова на Украйна. Така бих формулирал ситуацията“, казва Кулеба за ролята на Тръмп.

Бившият дипломат номер 1 на Украйна споделя мнението на финландския президент Александър Стуб, че европейците трябва да разберат, че се нуждаят от Украйна повече, отколкото Украйна се нуждае от тях.

„С цялото ми уважение, осъзнавам, че Европа е жизненоважна за Украйна в тази война. Но в същото време Европа не може да реши собствения си проблем със сигурността без Украйна“, казва Кулеба.

„Докато Украйна вече изгради сериозен капацитет да се защитава, Европа едва започва този процес. А това ни позволява да стигнем до извода, че днес, от гледна точка на сигурността, Европа е по-слаба от Украйна и се нуждае от Украйна повече, отколкото Украйна се нуждае от Европа. Но отново искам да бъда много ясен – осъзнавам колко важни са тези отношения за Украйна“, посочва той.

„Военно – Европа е по-слаба от Украйна“, казва Кулеба.

По думите му, определението, че Европа се милитаризира „бързо“, е преувеличение.

„Не се случва достатъчно бързо. Вижте, Европа е изправена срещу Русия, която е във война, в различни войни от десетилетия. На практика още от 2008 година и войната в Грузия“, коментира той.

„Европа едва сега започва да осъзнава, че срещу нея стои държава, закалена от войни, с реваншистки идеи, държава, която презира Европа и разполага с достатъчно ракети и дронове, за да я атакува. Затова Европа трябва да направи много повече и то много по-бързо“, допълва Кулеба.

На въпрос за дебата около евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна, след думи на германския канцлер Фридрих Мерц, Кулеба казва, че думите му са били до голяма степен разтеглени като интерпретация от наблюдателите.

„Доколкото ми е известно, позицията на няколко европейски лидери е, че Украйна трябва да осъзнае, че на този етап няма да може да си върне териториите, загубени след 2014 година“, посочва той.

„Но има огромна разлика между това да признаеш, че в момента нямаш капацитет да си ги върнеш, и това да признаеш тези територии за руски. Това са две напълно различни неща. Не знам за нито един европейски лидер, който да казва, че Украйна трябва официално да признае или да отстъпи тези територии на Русия“, казва Кулеба.

Попитан дали всякакви териториални отстъпки са абсолютна червена линия за Киев, той отговаря: „Да. Точно това означава“.

Кулеба коментира и темата за „умората от войната“ в Европа.

„Знаете ли, глобалните кризи идват и си отиват, докато мащабната руска инвазия в Украйна продължава. В даден момент новините от Газа, от Иран, от Индия и Пакистан могат да хвърлят сянка върху войната в Украйна. Но в крайна сметка новините от Украйна и Русия винаги се връщат на първите страници“, казва той.

„Така че не се тревожа, че тази война ще се превърне просто в шум. Макар че ми се искаше да беше така. Иска ми се тази война да приключи и да остане на заден план, а не да бъде основната тема в световната политика“, допълва Кулеба.

Според него Западът не е искал Украйна да звучи по-оптимистично в моменти, когато реалната ситуация е била по-тежка.

„Не, не мисля, че Западът някога е искал Украйна да бъде по-оптимистична. Напротив, според мен Западът винаги беше по-песимистичен от Украйна, по-предпазлив, по-песимистичен и по-сдържан в действията си. Украйна очевидно е движещата сила тук“, казва той.

Кулеба говори и за България и новото правителство, оглавявано от бившия президент Румен Радев.

„Да, срещал съм се с много от вашите лидери, включително с бившия президент, а сега министър-председател Радев. Когато дойдох в България през 2022 година, политическият пейзаж вече беше доста разделен. Въпреки това винаги успявахме да намерим изход и да изградим силни отношения, включително в сферата на сигурността“, казва той.

„Разбирам, че в България има хора и избиратели, които симпатизират на Русия. Но политическите лидери трябва да работят за страната и нейното бъдеще, а не само за част от избирателите си. Иначе ще загубят“, коментира Кулеба.

„От гледна точка на сигурността България, както и целият свят днес, търси сътрудничество с Украйна в сферата на отбраната и сигурността. Виждате какво се случва дори в страните от Персийския залив. Мисля, че в крайна сметка вашите политици ще трябва да започнат да мислят като държавници“, допълва той.

На въпрос какво означава думата „мир“ за Украйна и за украинците днес, Кулеба отговаря: „За Украйна мир означава край на смъртта“.

„Не искам все повече и повече украинци да умират, а за съжаление това продължава да се случва. Така че в момента, в който оръжията замлъкнат, в момента, в който „Шахед“-ите и ракетите спрат да убиват и разрушават, тогава ще можем да кажем, че мирът се е върнал“, казва той.

Попитан какво би казал на Путин, ако участва в бъдещи преговори и е в една стая с него, Кулеба отговаря: „Бих му казал: „Благодаря Ви, че поставихте Руската империя на смъртно легло“.

„Само това. Защото докато имперското мислене продължава да доминира в Русия, тя ще продължава да търси войни, разрушение и завоевания. Това, което видяхме през последните четири години, е много бавен, но постоянен упадък на Русия като империя“, посочва той.

„И мисля, че президентът Путин, всъщност не, не мисля, а се радвам, че президентът Путин не е човекът, който може да отклони Русия от траекторията, по която сам я постави“, казва Кулеба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!