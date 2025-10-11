реклама

До понеделник Франция трябва да има проект за бюджет

11.10.2025 / 08:20 2

снимка: Булфото

Френският президент Еманюел Макрон посочи повторно Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет.

 

Решението се определя като изненадващо, защото Льокорню подаде оставка в понеделник. Причината - липса на парламентарно мнозинство и силни критики срещу плановете на кабинета му. Не е ясно дали той ще има време да определи новите министри, предава БНТ.

Понеделник е крайният срок, в който той трябва да представи бюджет пред парламента. В пост в социалната мрежа ЕКС, Льокорню написа, че ще направи всичко, за да може Франция да има бюджет и да отговори на нуждите на французите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 516796 | Одобрение: 95551
Макрон на снимката показва с какво го е лумчила Бабет.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Dooobre!!! (преди 57 минути)
Рейтинг: 20415 | Одобрение: 7170
А ние кога??? Дали ще го нагласят до средата на следващата година? И, ако е като тази годишния, Тумунушка П*ткова по най-бързия начин да си взема "чантата, шапката, гащите" и да се скрива от света.
Да живей България!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама