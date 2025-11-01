Добричлии надиграха Спартак Варна у дома

Булфото

Добруджа постигна първа победа от месец август насам в efbet Лига, след като победи с 2:0 Спартак (Варна) в двубой от 14-ия кръг на първенството. Това е и първи успех за "жълто-зелените" на собствен терен в елита от над 20 години. Тимът от Добрич надигра тотално своя опонент и се поздрави с изключително важни три точки в борбата на дъното. “Соколите” от своя страна не показаха доброто си лице от последните мачове и бяха доста вяли в атака. В крайна сметка Добруджа вкара по едно попадение в двете полувремена, като първо Томаш Силва се разписа (35’), а Ивайло Михайлов (79’) сложи точка на спора, предаде sportal.bg.

Така добричлии остават на последното място, но вече са с актив от 10 точки и са само на една от отборите над тях в таблицата. Спартак от своя страна прекъсна серията си от шест поредни мача без загуба и остава с 16 пункта. Към момента варненци са на седмото място, но могат да бъдат оттам след изиграването на останалите мачове от кръга.

Двубоят стартира равностойно, като домакините имаха лек превес в началните минути. Първият точен удар дойде във втората минута. Тогава Кардозо стреля от дистанция, но Ковальов успя да изкара в корнер.

С течение на времето Добруджа все по-уверено поглеждаше към вратата на своя противник и организираше атака след атака. “Жълто-зелените” опитаха на няколко пъти да шутират от разстояние, но топката прелиташе над вратата.

В 31-ата минута дойде и първата по-опасна възможност за Спартак. След изпълнение на пряк свободен удар Даниел Иванов отправи коварно центриране. Топката се завъртя опасно, но премина покрай страничния стълб на вратата на добричлии.

В 35-ата минута натискът и по-добрата игра на Добруджа даде резултат. Томаш Силва отклони с едно докосване към Матеус Леони, който проби необезпокояван отляво. Бразилецът навлезе в наказателното поле и върна към Силва, който с хубав шут по земя матира Ковальов - 1:0.

Към края на полувремето “соколите” се опитаха да организират нещо опасно в нападение, но атаките им не дадоха резултат. Защитата на Добруджа стоеше добре и опази преднината си. Така първата част приключи при аванс от един гол за домакините.

Второто полувреме започна с натиск на домакините. В 51-ата минута те бяха много близо до второ попадение, но единствено добрата намеса на Ковальов предотврати това. Вратарят на Спартак боксира центриране отдясно, но топката попадна в краката на Томаш Силва. Голмайсторът отправи мощен удар от близка дистанция, но стражът успя да избие.

В следващите минути играта се поизравни. Варненци се опитаха да организират няколко атаки, главно по левия фланг, където се подвизава Шанде. До нещо по-сериозно обаче не се стигна. Домакините пък заиграха на контраатака, а в 71-ата минута Кардозо опита удар от малък ъгъл, но Ковальов спаси.

В 79-ата минута Добруджа сякаш сложи точка на спора с ново попадение. Лукас Кардозо направи добър пробив отдясно, справяйки се с бранители на гостите. Последва добро центриране от страна на бразилеца, което намери Ивайло Михайлова, а той от своя страна стреля добре с глава и вкара за 2:0.

До края на двубоя Спартак отново опита да организира няколко атаки, но те не доведоха до нищо интересно. Добруджа също имаше няколко шанса, но ударите бяха неточни. Така домакините се поздравиха с изключително важни три точки.

ДОБРУДЖА 2:0 СПАРТАК (ВАРНА)



1:0 Томаш Силва (35)

2:0 Ивайло Михайлов (79)

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 23. Малик Ндор, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 31. Андриан Димитров, 8. Лукас Кардозо, 35. Матео Ловрик, 82. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов.

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски.

