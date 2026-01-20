Доц. Киселова: Ходът на Радев е очакван, защото ПП и Стефан Янев не успяха

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

След като изслушах обръщението на президента Румен Радев снощи, помислих, че ще имаме промяна на политическия терен. Ако предсрочните избори бъдат на 29 март или на 19 април, технологично време за учредяване на партия няма. Но смятам, че Радев в момента се придържа към Конституцията и затова не обявява, че ще бъде част от предизборната надпревара. Едва след като бъде факт неговата оставка, очаквам той да оповести решението си за изборите – как и с кого ще участва.

Това коментира пред Нова нюз Наталия Киселова, депутат от групата на БСП.

Ако участва в изборната надпревара, може да използва регистрацията на друга партия или коалиция от партии, които ще се съберат и той ще е тяхното лице, обясни тя.

Ходът на Радев е очакван, защото двата субекта, които използваха неговото име, не успяха да постигнат това, което той е очаквал като последици. Имам предвид Продължаваме промяната и структурата около Стефан Янев. Така той е преценил, че лично трябва да свърши онова, което очаква като промяна в политическата система. Голяма част от хората, които са гласували и за Янев, а след това и за ПП, са подкрепяли през годините г-н Радев, посочи тя.

Смятам, че Радев никога не е имал ярка политическа окраска. Той през изминалите 9 години винаги е бил опозиция на правителствата, които не са служебни, така че не можем да го обвиним в пристрастие или антипатия. За разлика от други, той не е заемал ярки политически позиции, а просто е правил ярки политически изказвания срещу правителства, а не срещу партии, посочи Киселова.

