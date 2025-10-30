Доц. Вацев: Путинското политбюро вече обсъжда смяната му, медиите работят с недомлъвки

Кадър Евроком

Новините от позициите на американския президент Тръмп за войната в Украйна са едни от най-нетрайните, те траят от ден до пладне.

Най-после той наложи санкции на Русия, те са вероятно под натиска на американския политически дневен ред.

Това мнение изрази международният анализатор Валентин Вацев в интервю за Труд.

Тези негови санкции не могат да затруднят руския политически елит, той решава други две задачи, твърди Вацев. Те са как да си върне зоните на контрол и влияние в Източна Европа, включително на Балканите. И второ - как да се реши въпросът с приемствеността на властта в Русия, т. е. кой ще наследи Путин, посочи още той.

- За първи път, откакто е президент, Тръмп наложи санкции на двете най-големи петролни компании в Русия, ЕС пък прие 19-ия пакет санкции срещу Москва, компании от Индия и Китай спряха да купуват руски петрол. Какво става, изпада ли Русия в международна изолация, господин Вацев?

- Не, Русия не е в изолация, докато работят механизмите на Брюксел. Освен това китайските и индийските купувания на петрол ще бъдат решени чрез посредници, както винаги става в такива случаи.

Тръмп чак сега започна със санкциите, защото много му хареса икономическата перспектива, която Путин му нарисува. Най-после трябва да видим очевидното - Тръмп пет пари не дава нито за НАТО, нито за ЕС, нито за ООН.

Той е типичен изолационист, каквито в Америка се случват на всеки 80-90 години. Това е етап, когато Америка отказва да си поставя цели далеч от своите граници.

Тръмп е изцяло съсредоточен върху вътрешната си политика, не само защото има важни задачи там. През последните два месеца САЩ не са толкова безпроблемни. Защото неговите противници се окопитаха и се консолидираха и неговия главен противник - Демократическата партия - вече не е това, което беше, когато загубиха изборите миналия ноември.

В нейна подкрепа е демократическата глобална медия - тук слагам не само Си Ен Ен и Ню Йорк Таймс, но и голяма част от европейските и българските медии, които се равняват по медиите на Демократическата партия в САЩ.

Волята на тази партия се чува чак до Япония. Според мен Тръмп скоро ще загуби медийната битка, която е майката на всички други битки. Има медии, които го поддържат, но глобалната медия е против него. Си Ен Ен е супер медия, Ню Йорк Таймс се чете в цял свят. Така че Тръмп има повече от една причина да се занимава само с Америка и много му харесва икономическата перспектива, която Путин му нарисува.

- Каква е тази перспектива?

- С едно изречение - стига сме се карали за международните отношения, ние разполагаме с огромни ресурси, Русия има природни богатства за 132 трилиона долара. Тя е собственик на 64 процента от световните запаси на всичко.

Дай да търгуваме, по този начин ние ще модернизираме страната, а ти ще реиндустриализираш твоята страна. И икономическият субект Тръмп е възхитен от тази перспектива.

Но тъй като е длъжен и е принуден напоследък все повече да се съобразява с правилата на американския политически дневен ред, когато хората забележат, че Путин изобщо не се съобразява с волята на Белия дом, той може да каже, че е пратил 1-2 подводници на подходящи места, за да дисциплинират Русия.

Това беше крайно несериозно, той не е и длъжен да знае как работят подводниците. Не можеш да ги изправиш пред границите на Русия, за да стане страшно. Но тези негови санкции не могат да затруднят руския политически елит, той решава други две задачи.

- Какви?

- Първо - как да си върне зоните на контрол и влияние в Източна Европа, включително на Балканите. И второ - как да се реши въпросът с приемствеността на властта в Русия, кой ще наследи Путин.

Защото официално са се разбрали, че това ще бъде тема за 2027 година, но темата е толкова тревожна, че се работи отсега - какво съотношение ще протече от приемника на Путин в Кремъл.

- Чак да не повярваш, че в Русия може да тече разговор за смяната на Путин...

- Разговорът е много сериозен. На този етап специализирани различни звена вече са го формулирали много сериозно, а не пропагандно. Например има един аналитичен център, който е направил изследване на състава на голямото путинско политбюро. Защото никой сериозен човек не вярва, че Путин натиска копчета под бюрото си и ръководи великата страна.

Нищо подобно, Путин се съобразява със специални посредници между него и големия елит.

- Кои влизат в това голямо политбюро на Путин?

- Това са някъде към петдесет човека, в които има представители на държавното управление, на частния бизнес, на промишления комплекс, на църквата. Там са представени всички, с които Путин е принуден да се съобразява.

Ако иска да направи нещо, той се консултира с тях. Затова понякога изглежда, че е бавен. Влизането в това политбюро е огромен успех за този, който е успял да се настани там. Това е съществен властови въпрос, който е много по-важен от самочувствието на Алла Пугачова и какво ще каже тя за Путин. Задачата за приемствеността на Путин е вече формулирана, но медиите се отнасят срамежливо към този проблем, работят с недомлъвки.

- Втората задача пред руския политически елит, както казахте, е връщането на зоните за контрол и влияние на Русия в Източна Европа...

- ... Което Елцин и Горбачов предадоха и подариха на Америка, вярвайки на т. нар. Московски консенсус. Горбачов и Елцин вярваха, че ще построят нова руска държава и наистина Руската федерация е много по-различна от СССР и Руската империя.

Московският консенсус бе вярата, че има съгласие с Вашингтон така щото Русия предава на Америка своите зони на влияние, които тя бе завоювала в резултат на победата си във Втората световна война - бившите социалистически страни и тези, които се влияеха от Русия. Като идеята беше Русия да се изтегли оттам и тя го направи, като от своя страна тя се надяваше и вярваше, че са постигнали американското съгласие Белия дом да не възразява срещу прокарването на тръбите на „Газпром“.

