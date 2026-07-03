Дрон мие стъклата на община Варна

Кадър Фб, Виждам те КАТ Варна, П. Петров

Минувачи бяха изненадани днес да видят, че дрон кръжи по фасадата на община Варна.

Във Варна вече се предлага миене на стъкла и фасади с дрон, като технологията навлиза в града за по-големи търговски, административни и жилищни сгради.

Дронът е свързан с маркуч под налягане към система на земята. Няма нужда от алпинисти, скелета или вишки, което елиминира рисковете за персонала.

Система за обратна осмоза (RO): Това е най-важният детайл за стъклата. Използва се 100% филтрирана, дейонизирана вода. Тъй като в нея няма минерали и варовик, тя привлича мръсотията като магнит, а след като изсъхне, не оставя никакви петна или следи по прозорците.

Водата се изтласква с контролирано налягане, което е напълно щадящо за дограмата, уплътненията и фасадните панели.

Процесът е между 3 и 5 пъти по-бърз от традиционните методи. Голяма бизнес сграда може да бъде измита за броени часове вместо за седмица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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