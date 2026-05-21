Дронове от Украйна все по-често нарушават въздушното пространство на НАТО

Кадър НАТО

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руските пристанища в Балтийско море, използвани за износ на енергия, в опит да нанесе удар по военния бюджет на Москва, пише Sky News, цитира Новини.бг

Докато украинските дронове се придвижваха на север, те преминаха покрай границите на страните-членки на НАТО Латвия, Литва, Естония и Финландия.

Но нарастващите нарушения на въздушното пространство накараха някои министри от Балтийските държави да отправят критики към Украйна за нарушенията, което доведе и до падането на латвийското правителство по-рано този месец.

Украински официални лица се извиниха и заявиха, че дроновете са били насочени към военни цели в Русия, но са били отклонени от курса си от руски електронни смущения.

Поредицата от нарушения на въздушното пространство предизвика въпроси относно състоянието на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО.

През последните месеци украински дронове се разбиха в комина на електроцентрала в Естония, удариха празни резервоари за гориво в Латвия и бяха свалени от румънски изтребители, разположени в Литва, пише Фокус.

След инцидента в Естония преди два дни естонският министър на отбраната заяви, че е поискал от Украйна да изпраща своите дронове "възможно най-далеч от територията на НАТО“.

Полският министър на отбраната предупреди днес, че Украйна "трябва да бъде много прецизна“ при използването на дронове, за да се избегнат "руски провокации“.

Военноморските дронове също поставиха Украйна в затруднено положение пред западните съюзници.

В началото на май рибари откриха на брега на остров Лефкада дрон, натоварен с експлозиви – за който Гърция твърди, че е украински, твърдение, което Киев официално отрече – което предизвика дипломатическо напрежение между Атина и Киев.

