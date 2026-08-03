Дронове унищожиха руски конвой с гориво за Крим
Кадър Вимео
Подразделение „Птиците на Мадяр“ нанесе опустошителен удар по конвой от руски цистерни с гориво в окупираната територия на Запорожка област. Подробности за операцията съобщи командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди „Мадяр“ .
Той писа за това онлайн и публикува видео на удара.
Военнослужещи от 3-ти батальон на 414-та отделна бригада „Птиците на Мадяр“ унищожиха две цистерни с гориво, както и придружаващ ги автомобил.
„За Крим е трудно да се снабди с бензин — само един от всеки три. Всички задачи на така наречената „СВО“ ще бъдат изпълнени благодарение на значителното сваляне на украински дронове по ваша заповед“, се казва в изявлението на Бровди.
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