Дронове унищожиха руски конвой с гориво за Крим

Кадър Вимео

Подразделение „Птиците на Мадяр“ нанесе опустошителен удар по конвой от руски цистерни с гориво в окупираната територия на Запорожка област. Подробности за операцията съобщи командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди „Мадяр“ .

Той писа за това онлайн и публикува видео на удара.

Военнослужещи от 3-ти батальон на 414-та отделна бригада „Птиците на Мадяр“ унищожиха две цистерни с гориво, както и придружаващ ги автомобил.

„За Крим е трудно да се снабди с бензин — само един от всеки три. Всички задачи на така наречената „СВО“ ще бъдат изпълнени благодарение на значителното сваляне на украински дронове по ваша заповед“, се казва в изявлението на Бровди.

Редактор "Екип на Петел",

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