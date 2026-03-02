Дугин: Ако Иран рухне, следващият е Путин. Тръмп е "абсолютно зло"

Кадър Мехди Булориан, Уикипедия

Александър Дугин, който е считан за ключов идеолог на „руския свят“, избухна със серия от панически постове в отговор на ликвидирането на режима в Иран. Той е уверен, че следващата цел ще бъде Русия. Своите опасения Дугин сподели в личния си профил в Telegram, предава Dialog.UA, цитира Блиц.

След съобщението за ликвидирането на върховния лидер на Иран Али Хаменей философът написа: „За Русия удари последният час“. Той прогнозира повторение на иранския сценарий за Кремъл.

„Смятам, че стратегията за създаване на образ, че в Русия всичко е наред и мирният живот си тече по план, вече се изчерпа. Следващите сме ние... В глобален смисъл всичко зависи от това колко ще издържи Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Ако Иран устои, всичко може да тръгне в обратна посока. Ако рухне – следващите сме ние“, оплака се Z-философът.

Той изрази възхищение от решителността и бързината на американския президент Доналд Тръмп, но го нарече „чисто зло“ заради ликвидирането на иранския режим. Дугин поиска от Кремъл незабавна милитаризация, мащабни кадрови ротации и мобилизация, които според неговите думи руската власт „не иска да направи“.

Той също така призова агресията срещу Украйна да бъде преименувана на „Мечът на Катехона“, изразявайки увереност, че след това „всичко ще тръгне по друг начин“ и Русия най-накрая ще започне да побеждава.

Освен това Дугин постави въпроса какво ще се случи с Русия, ако Западът повтори операцията си и на руска територия, ликвидирайки Владимир Путин.

„И, моля да ми простите наглостта, но ще попитам очевидното: Готови ли сме за подобен сценарий? Имаме ли протокол за действие? Имаме ли здрава конструкция, която да задържи Русия в случай на подобно събитие?“, попита Z-философът.

