реклама

Дугин: Ако Иран рухне, следващият е Путин. Тръмп е "абсолютно зло"

02.03.2026 / 16:20 3

Кадър Мехди Булориан, Уикипедия

Александър Дугин, който е считан за ключов идеолог на „руския свят“, избухна със серия от панически постове в отговор на ликвидирането на режима в Иран. Той е уверен, че следващата цел ще бъде Русия. Своите опасения Дугин сподели в личния си профил в Telegram, предава Dialog.UA, цитира Блиц.

След съобщението за ликвидирането на върховния лидер на Иран Али Хаменей философът написа: „За Русия удари последният час“. Той прогнозира повторение на иранския сценарий за Кремъл.

„Смятам, че стратегията за създаване на образ, че в Русия всичко е наред и мирният живот си тече по план, вече се изчерпа. Следващите сме ние... В глобален смисъл всичко зависи от това колко ще издържи Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Ако Иран устои, всичко може да тръгне в обратна посока. Ако рухне – следващите сме ние“, оплака се Z-философът.

Той изрази възхищение от решителността и бързината на американския президент Доналд Тръмп, но го нарече „чисто зло“ заради ликвидирането на иранския режим. Дугин поиска от Кремъл незабавна милитаризация, мащабни кадрови ротации и мобилизация, които според неговите думи руската власт „не иска да направи“.

Той също така призова агресията срещу Украйна да бъде преименувана на „Мечът на Катехона“, изразявайки увереност, че след това „всичко ще тръгне по друг начин“ и Русия най-накрая ще започне да побеждава.

Освен това Дугин постави въпроса какво ще се случи с Русия, ако Западът повтори операцията си и на руска територия, ликвидирайки Владимир Путин.

„И, моля да ми простите наглостта, но ще попитам очевидното: Готови ли сме за подобен сценарий? Имаме ли протокол за действие? Имаме ли здрава конструкция, която да задържи Русия в случай на подобно събитие?“, попита Z-философът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
cron1 (преди 18 минути)
Рейтинг: 144582 | Одобрение: -20058
Чул го Господ с двете уши! Гняв
Марио Кроненберг
0
1
kjk (преди 34 минути)
Рейтинг: 187402 | Одобрение: 19612
Явно звездите му говорят,ама той не чува какво му казват!!!;):errm:Усмивка
1
0
Ко? Не! (преди 1 час)
Рейтинг: 24183 | Одобрение: -1792
След изборите през 2024 г. Дугин открито приветства победата на Тръмп, като заяви, че „путинизмът е победил в Съединените щати“ (който му е интересно да види коментара му в Интернет). А сега се оказва, че този "путинизъм" бил зло? Ами, че какво друго да е? УхиленУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама