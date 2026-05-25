Дугин: Руснаците да получават интернет само при добро поведение и по график

Популярният философ Александър Дугин, определян като идеолог на концепцията за "руския мир", предложи достъпът на руснаците до интернет да бъде регулиран още по-строго, а използването му да бъде нормирано, така че те да не губят "своята идентичност" и да живеят "по-автентичен живот", цитира Труд.

„Интернет трябва да се предоставя дозирано и за добро поведение. Тоест, достъпът до интернет трябва да се заслужи“, заяви Дугин в интервю за Ксения Собчак.

Например, той предлага да се даде на гражданите малко повече достъп до интернет през зимата, тъй като те прекарват повече време у дома, и да се ограничи или напълно да се изключи през пролетта и лятото, така че те да пренесат по-голямата част от комуникацията си в реалния живот.

„Ако интернетът бъде напълно спрян, особено през пролетта, хората ще започнат да се разхождат, да се срещат, да си говорят, да посещават кафенета и магазини, да създават нови познанства и да живеят истински човешки живот. А интернетът може да бъде включен отново в края на есента. Интернетът в Русия трябва да се адаптира към сезонните цикли както при мечките и пеперудите“, доразви идеята си Дугин.

"Просто, ние постепенно, докато преминаваме във виртуалния свят, губим себе си. И вместо да се откажем напълно и рязко, може би, докато времето е хубаво, от пролетта до есента, можем някак да живеем по-пълноценен, автентичен живот. Колко прекрасни кафенета има", коментира той.

