Душана Здравкова: Протестите са сигнал, че има нужда от нов обществен договор

През годините се изгуби усещането за справедливост и равенство пред закона. Това каза в предаването „Позиция“ Душана Здравкова, един от основателите на Сдружение ГЕРБ, бивш председател на Варненския районен съд и Варненския окръжен съд, бивш евродепутат, а сега – активен участник в протестите срещу управляващата коалиция. По думите и, вече три поколения участват в протестите, както в София, така и във Варна.

„В момента всички сме недоволни. Накърнено е усещането ни за справедлива държава. Не е работа на нас – протестиращите да предлагаме алтернатива на управлението. Като гражданин смятам, че е време за нов обществен договор, в изготвянето на който гражданите трябва да имат водещата роля. Трябва да се намери начин да се разбие тази партийна система, защото тя не работи за гражданите, а за партийните номенклатурчици“, подчерта Душана Здравкова.

Тя каза още, че на мястото на управляващите би представила нова визия и политики, които да бъдат имплантирани в бюджета. Според нея, липсва мисленето, какво ще се случи след две, три или пет години, вследствие на бюджета от 2026-та. „Опасявам се, че този нов бюджет няма да е достатъчен, за да успокои напрежението. Когато се стигне до такова срязване на политическата система, не е ясно какви ще са резултатите. Притеснявам се и до колко опозицията ще бъде в състояние да покаже необходимото визионерство“.

Според Душана Здравкова, гражданите имат много очаквания към кмета на Варна Благомир Коцев, защото много неща не са свършени в общината. „Кметът акумулира вълна от съпричастност, но за него идват трудни времена заради големите очаквания на гражданите. Кметските хора трябва да се научат да слушат жителите на Варна. Като че ли няма отчетност, няма публичност. Общинският съвет и кметската администрация си прехвърлят топката. Накратко – предстои им много работа за града“, подчерта Душана Здравкова.

