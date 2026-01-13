Два шлепа с химически торове са потънали в Дунав; има повишена концентрация на амоняк

Снимка: Фейсбук, Primaria Orasului Zimnicea

Два шлепа, натоварени с няколко хиляди тона химически торове, са потънали в петък (9 януари) в река Дунав в близост до румънския град Зимнича в окръг Телеорман. За инцидентите бе съобщено едва днес, посочва румънската секция на Радио Свободна Европа, което допълва, че румънските власти са създали кризисен щаб във връзка със ситуацията.

Генералният директор на Речна администрация „Долен Дунав“ Анджела Иван заяви за румънската секция на Радио Свободна Европа, че в близост до румънското пристанище Зимнича, но в българския участък на река Дунав, на 9 януари са потънали два кораба - моторен шлеп и баржа, натоварени с няколко хиляди тона химически торове.

Зимнич (на румънски Зимнича) се намира срещу българския град Свищов.

БТА съобщи на 9 януари за заседнал кораб, който потъва срещу град Свищов в румънската част на реката. Директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов заяви тогава, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг и не пречи на корабоплаването.

По-рано днес румънски медии съобщиха за една потънала баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, близо до Зимнича. Няколко часа по-късно румънските медии съобщиха за още един потънал плавателен съд в този район.

Според информацията на румънските медии в района на Зимнича на 9 януари е потънал шлепът PZ 14803, който е бил част от конвоя „Абсолют 1“ с дестинация Русе, натоварен с калиев хлорид в насипно състояние и управляван от компанията „Страман Дуу“ (Straman Doo) от Босна и Херцеговина. Шлепът е плавал под словашки флаг. Потънал е на 528 км на река Дунав. Според информацията, публикувана от румънската секция на Радио Свободна Европа, е потънал в българския сектор.

Другият потънал на същата дата плавателен съд, отново в българския участък на реката, според информацията на Свободна Европа, е моторният шлеп „Феникс Юпитер“ (Phoenix Jupiter), който е идвал от Вуковар (Хърватия) и се е бил насочил към Гюргево. Той е плавал под румънски флаг и е бил експлоатиран от румънската компания „Мондотрансалекс“ (Mondotransalex).

Румънските медии съобщават също, че властите в окръг Телеорман са открили повишение на нивата на амоняк в река Дунав, но концентрацията му се разтваря напълно след няколко километра.

„Резултатите от анализите на пробите вода, взети на 10 януари 2026 г., не показаха превишаване на допустимите гранични стойности. Мониторингът продължи и резултатите от пробите, взети на 12 януари 2026 г., показаха превишаване на индикатора за амоняк“, съобщи днес префектурата на Телеорман, цитирана от Аджерпрес.

Специалисти от Румънската национална администрация по водите, цитирани от телевизия Диджи 24, съобщиха, че след потъването на двата шлепа със селскостопански торове те постоянно наблюдават участъците около тях, а анализите показват, че няма значителни промени в показателите за качеството на водата и не е съобщено за смъртност на риба.

Качеството на водата ще бъде следено непрекъснато, а окръжните власти по поречието на Дунав и населението ще бъдат информирани за развитието на ситуацията и за възможните рискове, посочва Аджерпрес.

В окръг Телеорман няма населени места, които да се снабдяват с вода от река Дунав, уточняват местните власти, цитирани от Аджерпрес.

