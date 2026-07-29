Две деца се пребиха с ел тротинетка, едното е в тежко състояние със счупен череп, хематом в мозъка и счупени стави

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13-годишно дете е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка в Разград, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден около 21:40 часа на 28 юли на телефон 112. Инцидентът е станал в района на блок 19 в ж.к. „Орел“, като на място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ.

По първоначални данни 14-годишно момче е управлявало електрическата тротинетка, като на нея се е возело и 13-годишното дете. Водачът е изгубил контрол над превозното средство и двамата са паднали на пътното платно.

14-годишният е получил охлузни рани и няма опасност за живота. По-малкото дете е транспортирано в болница във Варна, където е настанено с фрактури на черепа и раменната става, както и с хематом в мозъка. Лекарите се борят за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при пътнотранспортно произшествие.

Редактор "Екип на Петел",

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