Две деца се пребиха с ел тротинетка, едното е в тежко състояние със счупен череп, хематом в мозъка и счупени стави
Булфото
13-годишно дете е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка в Разград, съобщиха от полицията.
Сигналът за произшествието е подаден около 21:40 часа на 28 юли на телефон 112. Инцидентът е станал в района на блок 19 в ж.к. „Орел“, като на място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ.
По първоначални данни 14-годишно момче е управлявало електрическата тротинетка, като на нея се е возело и 13-годишното дете. Водачът е изгубил контрол над превозното средство и двамата са паднали на пътното платно.
14-годишният е получил охлузни рани и няма опасност за живота. По-малкото дете е транспортирано в болница във Варна, където е настанено с фрактури на черепа и раменната става, както и с хематом в мозъка. Лекарите се борят за живота му.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при пътнотранспортно произшествие.
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