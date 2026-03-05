Две трети от територията на Куба, включително столица Хавана, са без електричество

Кадър Ютуб, архив

Две трети от територията на Куба, включително кубинската столица Хавана, са без електричество след нов срив в националната електроенергийна мрежа, предадоха световните агенции.

Островът с население от 9,6 милиона жители е подложен повече от две години на масови и повтарящи се прекъсвания на тока, някои от които засегнаха цялата страна. Но този нов срив настъпва в особено напрегнат контекст заради острата енергийна криза, която е обхванала Куба и се засилва под натиска на Вашингтон.

Сега има прекъсване на мрежата, което се дължи на неочаквано излизане от строя на термоелектрическата централа "Антонио Гитерес" в западната част на острова, добави националната енергийна компания, цитирани от БТА.

Освен мащабните аварии на тока по различни причини, в страната има и постоянен режим. Енергийните проблеми на Куба се задълбочиха след промените във Венецуела. Под натиска на Вашингтон Каракас прекрати доставките на петрол за острова.

Нито един кораб с петрол официално не е пристигнал в Куба от 9 януари насам, което принуди властите да предприемат драстични мерки - спиране на продажбата на дизел, въвеждане на норма върху бензина, ограничаване на медицинските услуги в болниците, дистанционно обучение в университетите и работа от разстояние.

Общественият транспорт също беше силно ограничен, а цените на частния транспорт и хранителните продукти рязко се повишиха.

