Две трети от територията на Куба, включително столица Хавана, са без електричество

Две трети от територията на Куба, включително кубинската столица Хавана, са без електричество след нов срив в националната електроенергийна мрежа, предадоха световните агенции.
Островът с население от 9,6 милиона жители е подложен повече от две години на масови и повтарящи се прекъсвания на тока, някои от които засегнаха цялата страна. Но този нов срив настъпва в особено напрегнат контекст заради острата енергийна криза, която е обхванала Куба и се засилва под натиска на Вашингтон.
Сега има прекъсване на мрежата, което се дължи на неочаквано излизане от строя на термоелектрическата централа "Антонио Гитерес" в западната част на острова, добави националната енергийна компания, цитирани от БТА.
Освен мащабните аварии на тока по различни причини, в страната има и постоянен режим. Енергийните проблеми на Куба се задълбочиха след промените във Венецуела. Под натиска на Вашингтон Каракас прекрати доставките на петрол за острова.
Нито един кораб с петрол официално не е пристигнал в Куба от 9 януари насам, което принуди властите да предприемат драстични мерки - спиране на продажбата на дизел, въвеждане на норма върху бензина, ограничаване на медицинските услуги в болниците, дистанционно обучение в университетите и работа от разстояние.
Общественият транспорт също беше силно ограничен, а цените на частния транспорт и хранителните продукти рязко се повишиха.
