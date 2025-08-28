Двете лица на морската врата на България, едното се руши

Снимки: Фейсбук, Забелязано във Варна, И. Маринов

Бавно, но сигурно се руши Морската гара във Варна. Част от лошото състояние на сградата показват снимки, публикувани във фейсбук групата "Забелязано във Варна".

На кадрите се виждат сериозни пукнатини по колоните и стълбите. Една от колоните е и сериозно пострадала.

Освен пукнатините, се вижда и нападала мазилка близо до асансьора в предната част на сданието.

Правеният ремонт на морската врата на България като че ли не е бил достатъчен. Задната част, която това лято беше доста посещавана заради пеликана Стойчо, също не изглежда особено добре.

Доста често може да се види и преливащо от боклука кошче, а около него - наслагани празни бирени бутилки и въргалящи се хартии, чашки за кафе и найлонови торбички.

Ето и част от коментарите:

Скоро ремонт правиха... Ама на половината сграда

Ще изкара още 100-на години без ремонт, като Аспарухов мост...

Там от тая страна преди 20 години имаше едно местенце с пейки и бръшляни. Премахнаха го

Добре, че вече не се провеждат концерти там!

Срам и позор!

Грозно и точно като всичко у нас - действителността с двете си лица! Отпред - лъснато, отзад - пръснато!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!