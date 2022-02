Джамбазки беше обвинен, че е е отправил нацистки поздрав в залата на Европейския парламент

Снимка и видео Туитър, Rula Jebreal

Български политик се замеси в огромен международен скандал.

Българският евродепутат националист Ангел Джамбазки отправи нацистки поздрав в залата на Европейския парламент в Страсбург - жест, който бе осъден от председателката на тази институция на ЕС Роберта Мецола и може да му навлече наказание, съобщи Франс прес.

Джамбазки се изказа по време на дебат на пленарната сесия на ЕП за обвързването на европейските фондове с върховенството на правото. След това, докато се изкачваше нагоре по стълбите към изхода на залата, представителят на евроскептичната група Европейски консерватори и реформисти (ЕКР), се обърна и изпъна дясната си ръка в продължение на няколко секунди, преди да излезе. Това може да се види на видеозапис на дебата, публикуван на сайта на Европейския парламент, отбелязва АФП.

"Никога няма да ви позволим да ни казвате какво трябва да говорим и какво трябва да правим. Да живеят България, Унгария, Орбан, ФИДЕС и Европа на националните държави", заяви преди това българският евродепутат от парламентарната трибуна по време на дебата във връзка с решение на Съда на ЕС, който постанови, че отпускането на средства от европейските фондове може да бъде обвързано с върховенството на правото в съответната страна членка.

Това решение засяга на първо място Унгария и Полша, чиито консервативни националистически правителства са в конфронтация с Европейската комисия. То бе разкритикувано от Ангел Джамбазки и в Туитър, където той също изрази подкрепа за двете страни.

Жестът, отправен от българския евродепутат, бе осъден от председателката на институцията Роберта Мецола.

"Фашистки жест в Европейския парламент е неприемлив. Това обижда мен и всички в Европа. Този жест е част от най-мрачната глава от нашата история и трябва да остане там", коментира в Туитър малтийката Мецола, която е от консервативната Европейска народна партия.

Заместник-председателката на ЕП Пина Пичерно, която ръководеше дебата, каза, че с помощта на камерите в залата ще бъде проверено "дали е имало фашистки поздрав или не". Ако се потвърди, че българският евродепутат е отправил такъв жест, ще му бъде наложено наказание, добави италианската социалистка.

Според правилника на Европейския парламент тази санкция може да ограничи участието на нарушителя в дейностите на институцията или да бъде под формата на глоба, отбелязва АФП.

Държавният секретар на Франция по европейските въпроси Клеман Бон, който присъстваше на дебата от името на френското ротационно председателство на Съвета на ЕС, определи в Туитър жеста като "скандален и недостоен". От френската делегация в либералната група в ЕП "Обнови Европа" призоваха председателката на парламента "да действа", пише Novini.bg.

Fascism is spreading like wildfire in Europe: Bulgarian 🇧🇬MEP Dzhambazki gave the Nazi Salute inside the European Parliament, during today’s debate on the rule of law.@Europarl_EN is a living testament to democracy overcoming the barbarism of Nazi-fascism.pic.twitter.com/LXtoZuwVJ8