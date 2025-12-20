Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Джошуа 

кадъри: RobbyTheBrain, Х

Джейк Пол разкри, че челюстта му е счупена след поражението от Антъни Джошуа в Маями, Флорида рано тази сутрин. Ютюбърът бе нокаутиран в 6-ия рунд, а освен това стана след няколко предишни нокдауна.



"Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена, но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили. Ще се върна и ще взема шампионски пояс в някакъв момент", призна той след срещата, допълва Фокус.





Това е второ поражение за Пол след разделеното съдийско отсъждане срещу Томи Фюри прз февруари 2023 година. Той има и 12 успеха, 7 от които са с нокаут.

