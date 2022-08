Джошуа побесня след загубата от Усик

Кадър Скай

Антъни Джошуа загуби и реванша срещу Олександър Усик след 1:2 съдийска гласа.

Британецът беше бесен след загубата, пише TrafficNews.bg.

Джошуа грабна два от шампионските пояси на Усик, показа ги на публиката и ги хвърли извън ринга.

Наложи се намеса на хора от щаба на AJ, които да укротят британеца, към когото се чуха и подвиквания от публиката в Саудитска Арабия, което бе последната капка, преляла чашата на търпението на боксьора. Той напусна ринга бесен, като треньорът му го убеди да се завърне за да каже няколко думи след края на мача

Anthony Joshua throws two belts out of the ring as he loses temper after defeat to Oleksandr Usyk. 😲😲 pic.twitter.com/PHDIe2FWGh