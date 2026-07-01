Джулая морнинг - Момент за размисъл, мечти и надежди

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За поредна година стотици хора посрещнаха Джулай морнинг в различни точки на страната. Първото юлско слънце изгря в 5.52 часа.

Това е една традиция, която става причина от десетилетия много българи да посрещат първия изгрев на юли под звуците на емблематичната песен July Morning на британската рок група Uriah Heep. Плажовете на Българското Черноморие са най-предпочитаните. Някои идват заради музиката, други заради компанията, а трети заради усещането, че с първите лъчи на юлското слънце започва нещо ново, предаде БНР.

Няма една единствена официална версия, но най-разпространеното мнение е, че традицията възниква във Варна в началото на 80-те години сред млади хора, повлияни от хипи движението и западната рок музика. Тогава България е зад Желязната завеса и подобни събирания се възприемат като форма на символичен протест срещу ограниченията на тогавашния комунистически режим.

За младите хора Джулай морнинг означава свобода, независимост, надежда за промяна, бягство от ограниченията на тогавашната политическа система. Изгревът символизира новото начало, а посрещането на първите лъчи на 1 юли се възприема като своеобразно пречистване и начало на нов период. За мнозина това е и момент за размисъл, за мечти, за надежди.

Някои изследователи свързват традицията и с много по-стари балкански обичаи за почитането на слънцето и лятното слънцестоене, макар Джулай в съвременния си вид да е рожба на рок културата.

Най-известното място за посрещане на Джулай е Камен бряг, където изгривът над Черно море е особено впечатляващ. С времето традицията се разпространява по цялото Черноморие и се отбелязва във Варна, Шкорпиловци, Бургас и други морски курорти.

Камен бряг не е случаен избор за масово отбелязване на празника, защото това е сред най-източните точки на Българското Черноморие и едно от първите места у нас, където слънцето се показва над хоризонта. Джуай морнинг се отбелязва и покрай реките, язовирите и в планините.

А в София 14 поети и 3 български банди ще отбележат свободния дух, но по залез. За втора поредна година литературно-музикалният формат "Късен Джулай" ще се проведе от 19 часа на лятната сцена в сърцето на столицата "Кино Кабана".

Събитието обещава нова незабравима среща между поезията, музиката и безкрайната лятна привечер в центъра на София. Сред организаторите е Георги Гаврилов, който споделя, че тази година програмата е още по-богата в сравнение с миналата, с амбицията "Късен Джулай" да се утвърди като едно от емблематичните културни събития на лятото в столицата.

"Стигнахме до тази идея, като ни се искаше поезията да започне да завзема малко по-големи и по-централни сцени в София поне. Тази година групите са 3. Искаме да оставим едно прекрасно усещане от съвременното българско изкуство в повече хора. Искаме да смесим повече балоните на отделните сфери на изкуството, хора, които се интересуват от поезия, но не следят толкова много съвременната музикална сцена, и обратното - да се запознаят с нови артисти. А посланието - то се комбинира от текстовете на всички автори, които ще бъдат 15 тази година, както и от музиката, която ще чуем - това е нещо, което естествено няма как да го сложим в някакви абсолютни рамки. То се формира в протичането на събитието с енергията на всеки един от участниците и разбира се с реакцията на публиката. Искаме да бъде по-хубаво от миналата година и затова се надявам поне толкова хора да дойдат, да напълним отново това прекрасно място и да бъде тайнство всъщност".

Редактор "Екип на Петел",

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