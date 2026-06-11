ЕК иска да санкционира руския патриарх Кирил

кадър: Нова телевизия

Европейската комисия иска да санкционира руския патриарх Кирил и ръководителя на световната шахматна федерация Аркадий Дворкoвич, съобщи електронното издание "ИЮ Обзървър". Това се съдържа в предложения от Комисията 21-и пакет санкции срещу Русия, който може да бъде одобрен още тази седмица, предава БНР.

Дворкович трябва да бъде санкциониран заради публичната си подкрепа за войната в Украйна, се казва в документа. Комисията иска наказание за него и заради ролята му в руската шахматна федерация, която организира турнири в окупираните територии.

Патриарх Кирил трябва да бъде включен в списъка, защото постоянно оправдава и се изказва в подкрепа на агресивната война, изтъкват от Брюксел.

И патриархът, и Дворкович са били предлагани за санкции и преди. Тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан обаче е налагало вето.

В предложението фигурират също руският министър на спорта Михаил Дегтярьов, ръководителят на федерацията по борба Михаил Мамиашвили и временният председател на олимпийския комитет Станислав Поздняков. И тримата подкрепят руската война в Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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