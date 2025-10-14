ЕК за доставката на ракети "Томахоук": Украйна има пълно право да се защити

Кадър Youtube

"Украйна има пълното право да се защити, всяка военна подкрепа е добре дошла, тъй като тя има нужда от това" - така говорителката на Европейската комисия Анита Хипер отговори на въпрос за заявеното намерение на американския президент Доналд Тръмп да предостави на страната ракети "Томахоук", които могат да ударят Русия в дълбочина, предава БНР.

Завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо заяви, че председателката Урсула фон дер Лайен е в редовен контакт с украинския президент Володимир Зеленски и се прави всичко възможно, в т.ч. и на ниво евролидери, да се покаже на президента Тръмп как те виждат войната.

