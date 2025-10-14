реклама

ЕК за доставката на ракети "Томахоук": Украйна има пълно право да се защити

14.10.2025 / 15:46 1

"Украйна има пълното право да се защити, всяка военна подкрепа е добре дошла, тъй като тя има нужда от това" - така говорителката на Европейската комисия Анита Хипер отговори на въпрос за заявеното намерение на американския президент Доналд Тръмп да предостави на страната ракети "Томахоук", които могат да ударят Русия в дълбочина, предава БНР. 

Завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо заяви, че председателката Урсула фон дер Лайен е в редовен контакт с украинския президент Володимир Зеленски и се прави всичко възможно, в т.ч. и на ниво евролидери, да се покаже на президента Тръмп как те виждат войната.

 

0
1
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 30858 | Одобрение: 3913
Украйна има право да се защити, но ако друг я защитава е пряко участие в конфликта. Тези ракети няма как да се управляват от украинци! Целенасочване, целеуказване и всичко друго свързано с тях може да се прави само от американци, което означава пряка намеса на американците. Ако някой се прави на разсеян да не се чуди после откъде му е дошло.

