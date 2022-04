ЕП: Незабавно пълно ембарго за газ, нефт и въглища от Русия

Кадър Туитър

"Европейският парламент иска незабавно и пълно ембарго за изкопаеми горива! Без газ, без нефт, без въглища... НЯМА европейски пари за армията на Путин!", съобщава белгийският евродепутат Ги Верхофстат.

ЕП призова:

1. За създаване на специален трибунал на ООН за военни престъпления в Украйна,

2. Увеличаване на доставката на оръжия, за да позволи на Украйна да се защитава

3. Използването на оръжия за масово унищожение от Русия ще има най-тежки последици

Парламентът изразява възмущение от докладваните зверства от руските въоръжени сили и настоява извършителите на военни престъпления да бъдат подведени под отговорност.

В резолюция, приета с 513 гласа срещу, 22 и 19 въздържали се, евродепутатите призовават за допълнителни наказателни мерки, включително „незабавно пълно ембарго върху руския внос на петрол, въглища, ядрено гориво и газ“.

Това трябва да бъде придружено от план за гарантиране на сигурността на енергийните доставки на ЕС, както и стратегия за „отмяна на санкциите, в случай че Русия предприеме стъпки за възстановяване на независимостта, суверенитета, териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и напълно отстрани войските си от територията на Украйна”.

Изключване на Русия от Г-20 и други многостранни организации

Сега съществуващите санкции трябва да се прилагат изцяло и ефективно в целия ЕС и от международните съюзници на ЕС като приоритет, настояват евродепутатите. Те призовават лидерите на ЕС да изключат Русия от Г-20 и други многостранни организации, като UNHRC, Интерпол, Световната търговска организация, ЮНЕСКО и други, „което би било важен знак, че международната общност няма да се върне към обичайния си бизнес с държавата-агресор”.

За да направи санкциите по-ефективни, парламентът призовава руските банки да бъдат изключени от системата SWIFT, да бъде забранено влизането в териториални води на ЕС на всички плавателни съдове, свързани с Русия, и акостирането в пристанищата на ЕС и за автомобилен товарен транспорт от и за Русия и Беларус да бъде забранен. Евродепутатите също така настояват за конфискуване на „всички активи, принадлежащи на руски официални лица или олигарси, свързани с режима на Путин, техните подставени лица и сламари, както и тези в Беларус, свързани с режима на Лукашенко“.

Посочвайки участието на Беларус във войната в Украйна, резолюцията изисква санкциите срещу Беларус да отразяват тези, въведени срещу Русия, за да се затворят всякакви вратички, позволяващи на Путин да използва помощта на Лукашенко, за да заобиколи санкциите.

Доставките на оръжие трябва да продължат и да бъдат засилени

Евродепутатите се позовават на шокиращите зверства, „които безспорно представляват военни престъпления“, извършени от руските войски в Украйна и особено в Буча, и пълното или почти пълно унищожаване на Мариупол, Волноваха и други градове и села (съображения C & D). Те подчертават, че извършителите на военни престъпления трябва да бъдат държани под отговорност и призовават за създаване на специален трибунал на ООН за престъпленията в Украйна.

Парламентът повтаря, че доставките на оръжия трябва да продължат и да бъдат засилени, за да позволи на Украйна да се защитава ефективно. Евродепутатите подкрепят по-нататъшната отбранителна помощ, предоставяна на украинските въоръжени сили поотделно от държавите-членки на ЕС и колективно чрез Европейския инструмент за мир.

Отбелязвайки, че близо 6,5 милиона украински граждани са били вътрешно разселени и повече от 4 милиона са избягали от страната поради войната , евродепутатите призовават за безопасни хуманитарни коридори за евакуиране на цивилни, бягащи от бомбардировки, и мрежите на ЕС за хуманитарна помощ в Украйна да бъде подсилен.

Те осъждат руската риторика, намекваща, че потенциално биха могли да прибягнат до използване на оръжия за масово унищожение и подчертават, че всяко подобно действие ще има най-тежките последствия.

