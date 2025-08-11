реклама

ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

11.08.2025 / 21:58 6

Кадър Youtube

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в платформата "Екс" тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна.

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление.

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.

На 18 юли тази година Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Burton (преди 3 минути)
Рейтинг: 28904 | Одобрение: 3744
много забавно е, че има един цървул дето цъка минуси и очевидно газ пикае, че не се получават нещата срещу Русия. Как може да си толкова прост, ве?!
1
1
Серж (преди 26 минути)
Рейтинг: 221011 | Одобрение: 44081
И за 19-ти път ще се изложат...А Русия ще си го премести...
2
1
kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 492618 | Одобрение: 89978
Мъжът на Калас се нанесъл в нов апартамент и развежда приятел. Влизат в една стая с пясък, камъни и кактуси! - Това е стаята на жена ми! Да си пълзи и да съска на воля! - обяснява той.
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 135560 | Одобрение: 15405
Не можаха да разберат че,Русия е ваксинирана против санкции!!!;)Ухилен:woot:
2
1
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 28904 | Одобрение: 3744
Интересно, 18 пъти провал, но на 19 ще успеем? По-жалки от евро-тъпанарите едва ли може да се видят. 
1
1
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 184391 | Одобрение: -2194
Няма начин, Тръмпето ще си направи далаверата и ще прецака всички, а най-вече украинците!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама