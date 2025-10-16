реклама

ЕС с план: Пълна забрана на цигарите с филтър

16.10.2025 / 22:53 3

Европейската комисия очевидно подкрепя широкомащабен план на Световната здравна организация (СЗО). Поверителен документ от Брюксел сочи, че се подготвя забрана на цигарите с филтър в Европейския съюз.

Европейската комисия очевидно планира редица по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Според вътрешен документ, с който разполага австрийският вестник Kronen Zeitung, тя подкрепя основните предложения на Световната здравна организация (СЗО).

СЗО преследва целта да създаде "поколение без никотин“.

ЕС планира по-строги регулации за цигарите и електронните цигари, включително забрана на цигарите с филтър, пише Фокус.

Документът предвижда също така значително намаляване на броя на местата за продажба на цигари. Рекламата и т.нар. "стимули за продажба“ на цигари с филтър също ще бъдат забранени. Освен това ще бъде преустановено извличането на печалба от тютюневи изделия.

Особено забележителна е предложената забрана на цигарите с филтър, която се подкрепя и от Европейската комисия.

Филтрите увреждат околната среда, когато се изхвърлят безразборно в природата.

Според доклада се обсъжда и забрана за продажба на тютюневи изделия на всички лица, родени след определена година.

Държавите-членки на ЕС трябва да дадат съгласието си

Досега само Нова Зеландия е приела такава забрана, но по-късно я отмени. Проблемът е, че това доведе до възникването на процъфтяващ черен пазар.

Все още не е ясно каква е позицията на държавите-членки на ЕС по отношение на тези планове. В четвъртък ще се събере работна група на Съвета, в която представители от всички страни от ЕС ще могат да изразят своите позиции.

Окончателно решение се очаква на конференцията на СЗО през ноември.

 

Пешо от Виница (преди 16 минути)
Рейтинг: 102518 | Одобрение: 32123
Аз вече не пуша от половин месец. Някой от вас ще каже: "Браво,голема работа си!" Нищо подобно-ще отговоря. Това не е в резултат на осъзната воля , а е просто от страх-от обикновен животински страх за скапания ми живот. Преди две години преживях инфаркт.Доцентът,великолепен мъж професионал,ерудит и интелигентен мъж,деликатно ме посъветва да спра да пуша. Послушах го отчасти...до пет цигари дневно. Но....трябваше да се пазя ,защо и десния миокард бе още тогава запушен 50 на 50. На 30 септември направих поредните изследвания и ....май ще се наложи втора операция ,този път отдясно , още през следващата седмица-докато не съм се настрахувал,че мога и да се откажа.....Спрях от раз,но...може и да е късно,чадо. Ще видим....Искрено ви пожелавам,ако можете да не пушите! То е като пиенето и секса-докато можеш,после и да ти забранят...кел файда! Квот такова ,бре-както викат некои смели другаре...Имам вече внуче ,издадох шеста книга/ последната е хит,патриарха я прочете/ и така.......Не станах богат,но поне не си продадох честта, а тя е всичко за мен!За тази вечер стига ! Приятна вечер и пийнете едно за ...лека нощ!Усмивка
cron1 (преди 37 минути)
Рейтинг: 127088 | Одобрение: -17157
Защо само с филтър - забранете всички цигари - те явно са наркотик! Незабавно! :'(:errm:Гняв
MrBean (преди 55 минути)
Рейтинг: 192298 | Одобрение: -1997
Добре ЕС&lt;ЕК,ама скоро и вие сами  ще се забраните...

