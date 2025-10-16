ЕС с план: Пълна забрана на цигарите с филтър

Пиксабей

Европейската комисия очевидно подкрепя широкомащабен план на Световната здравна организация (СЗО). Поверителен документ от Брюксел сочи, че се подготвя забрана на цигарите с филтър в Европейския съюз.



Европейската комисия очевидно планира редица по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Според вътрешен документ, с който разполага австрийският вестник Kronen Zeitung, тя подкрепя основните предложения на Световната здравна организация (СЗО).



СЗО преследва целта да създаде "поколение без никотин“.



ЕС планира по-строги регулации за цигарите и електронните цигари, включително забрана на цигарите с филтър, пише Фокус.



Документът предвижда също така значително намаляване на броя на местата за продажба на цигари. Рекламата и т.нар. "стимули за продажба“ на цигари с филтър също ще бъдат забранени. Освен това ще бъде преустановено извличането на печалба от тютюневи изделия.



Особено забележителна е предложената забрана на цигарите с филтър, която се подкрепя и от Европейската комисия.



Филтрите увреждат околната среда, когато се изхвърлят безразборно в природата.



Според доклада се обсъжда и забрана за продажба на тютюневи изделия на всички лица, родени след определена година.



Държавите-членки на ЕС трябва да дадат съгласието си



Досега само Нова Зеландия е приела такава забрана, но по-късно я отмени. Проблемът е, че това доведе до възникването на процъфтяващ черен пазар.



Все още не е ясно каква е позицията на държавите-членки на ЕС по отношение на тези планове. В четвъртък ще се събере работна група на Съвета, в която представители от всички страни от ЕС ще могат да изразят своите позиции.



Окончателно решение се очаква на конференцията на СЗО през ноември.

