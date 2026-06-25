Ефремова: Средната пенсия ще достигне 543 евро през 2026 г.

Снимка МТСП

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 543 евро, което е с 45 евро повече в сравнение с миналата година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред медии преди началото на заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), на което беше обсъден проектът на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Тя обясни, че очакваното повишение на доходите на възрастните хора ще е резултат от планирания ръст на всички пенсии със 7,8% от 1 юли.

Министър Ефремова подчерта, че една от най-важните мерки в проекта на бюджета на ДОО е насочена към ограничаване на сивата икономика, изсветляване на заетостта и осигуряване на допълнителни приходи в осигурителната системата. „За първи път от 10 години предвиждаме повишаване на минималните осигурителни прагове за различните професии и икономически дейности, а максималният осигурителен доход ще достигне 2300 евро“, посочи тя. Според разчетите на НОИ тези мерки ще осигурят 130 млн. евро допълнителни приходи в бюджета на ДОО.

Министър Ефремова подчерта, че повишаването на минималните осигурителни прагове е обсъдено предварително с бизнеса. „Стъпката не е голяма. Тя е необходима и е справедлива най-вече за хората, които по този начин ще имат по-добри осигурителни права и ще получават по-високи обезщетения при болнични и майчинство или при пенсиониране“, каза министър Наталия Ефремова.

Положителен ефект от повишаването на минималните прагове за осигуряване ще е и прекратяването на досегашната практика работещи на ръководна длъжност или с висока квалификация да се осигуряват на значително по-ниски доходи от реално получаваните. „Това означава, че един ръководител няма да може да се осигурява на 620 евро, както се случва в момента. По този начин целим прекратяването или поне намаляването на практиката част от възнаграждението да се изплаща в плик“, каза министър Наталия Ефремова.

Тя добави, че проектът на бюджета на ДОО за 2026 г. категорично гарантира изплащането на всички пенсии, обезщетения и социални плащания, съобщи Пресцентър на МТСП.

Редактор "Екип на Петел",

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