Египет сезира ФИФА за съдийството на мача с Аржентина

кадър: БНТ

Египетската футболна асоциация (ЕФА) подаде официална жалба до Международната федерация ФИФА срещу съдията Франсоа Летексие от Франция в мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Аржентина. Това съобщи президентът на ЕФА Хани Абу Рида, цитиран от портала Voices of Emirates.

Египет загуби с 2:3 от Аржентина на осминафиналите, въпреки че водеше с два гола до 79-ата минута. Старши треньорът на Египет Хосам Хасан обвини ФИФА за поражението, определяйки срещата като "уговорена", информира БТА.

Абу Рида поиска разследване на френския рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на мача и е „приложил двойни стандарти“, което е довело до поражението на Египет. Президентът на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видео асистент-съдиите, поради „фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти“, по-специално свързани с отменения гол и неотсъдената дузпа.

Абу Рида също иска съдията и неговият отбор да бъдат отстранени от участие в Световното първенство. Той твърди, че грешките на съдията представляват „дискриминация“ срещу египетския отбор.

Редактор "Екип на Петел",

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