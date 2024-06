Екоактивисти вандализираха Стоунхендж с оранжева боя

Кадър Х

Двама души бяха арестувани, след като напръскаха с оранжева прахова боя Стоунхендж. Новината съобщава The Guardian. Посетители се опитаха да ги спрат.

Инцидентът е станал вчера следобед в Стоунхендж, уточни полицията, цитира Актуално.

Членове на обществеността са се опитали да спрат екоактивистите, които пръскали с боя. Посетител успял да изтръгне спрей от един от протестиращите.

Риши Сунак осъди инцидента Британският премиер определи инцидента като "позорен акт на вандализъм към един от най-старите и важни паметници в Обединеното кралство и в света“.

Лидерът на лейбъристите Кийр Стармър каза, че групата е "жалка". „Отговорните трябва да се изправят пред цялата строгост на закона“, добави той

❗️ Vandals who called themselves "eco-activists" sprayed paint on Stonehenge



Two vandals from the Just Stop Oil campaign who sprayed powdered paint have already been detained on suspicion of damaging the monument. pic.twitter.com/72gBkvzttA