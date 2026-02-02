Експерт: „Боташ“ може да се окаже полезен за България

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Клаузите в договора „Боташ“ са притеснителни, няма срок и липсва клауза за прекратяването му. Ние много малко знаем, но този договор е една резервна система за газ. Може да не е изгоден, но такава клауза „взимаш или плащаш“ важи и за Газпром. Там дали получаваш газ от Русия или не, всичките количества се плащат. При „Боташ“ е същото.

Това заяви Иван Хиновски.

Въпросът е, че този договор бе направен при едни политически спорове между различни партии и бе принуден да не се използва. В този договор бяха внесени условия той да не бъде ефективен. Да видим сега, да изчакаме малко. Не искам да го осъждам като бреме за България, може да се окаже полезен, допълни той.

Има съмнителни клаузи, но дайте да видим в новите условия, когато вече има възможност да се плаща. Не съм газовик, но твърдят, че този договор е използван за доставки на газа за Унгария и Словакия. Да видим данните от балансите на придоден газ, и когато „Боташ“ бъде поставен при едни обективни условия, нека да изчакаме работи ли или как работи, и тогава може да го съдим, кщаза още в „Твоят ден“ Иван Хиновски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!