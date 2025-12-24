Експерт: Дългогодишен проблем е недостигът на подготвени морски кадри

Булфото

Дългогодишен проблем е недостигът на подготвени кадри в морските професии в световен план. Има отлив от бранша.

Това каза капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, в предаването на Радио Варна "Новият ден", по повод на случая с авариралия танкер "Кайрос".

Преди 10-15 години имаше значително повече специалисти с опит и подготовка. Днес нивото пада, защото все по-малко хора избират да работят в тази сфера, посочи Димитров, като отбеляза, че това е тенденция в цяла Европа, продиктувана и от стремежа на индустрията към по-ниски разходи.

За конкретния случай с "Кайрос" и реакцията на властите у нас Димитров посочи, че на първо място трябва да се работи за подобряване на системата за защита на крайбрежието и на цялостната организация по търсене, спасяване.

По думите му институциите са действали в рамките на законовите си правомощия, но сериозен проблем остава липсата на специализирани фондове за бърза реакция. На море времето се измерва в минути. Когато се чака решение на Министерския съвет, рискът от тежки последствия нараства значително, категоричен е той.

Според капитан Димитров голям плюс за избягването на сериозни щети са били благоприятните метеорологични условия и действията на екипажа, който е успял да задържи кораба далеч от скалите и плитчините. В противен случай щетите биха могли да струват милиони, каза той.

