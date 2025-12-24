реклама

Експерт: Дългогодишен проблем е недостигът на подготвени морски кадри

24.12.2025 / 13:16 2

Булфото

Дългогодишен проблем е недостигът на подготвени кадри в морските професии в световен план. Има отлив от бранша.

Това каза капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, в предаването на Радио Варна "Новият ден", по повод на случая с авариралия танкер "Кайрос".

Преди 10-15 години имаше значително повече специалисти с опит и подготовка. Днес нивото пада, защото все по-малко хора избират да работят в тази сфера, посочи Димитров, като отбеляза, че това е тенденция в цяла Европа, продиктувана и от стремежа на индустрията към по-ниски разходи.

За конкретния случай с "Кайрос" и реакцията на властите у нас Димитров посочи, че на първо място трябва да се работи за подобряване на системата за защита на крайбрежието и на цялостната организация по търсене, спасяване.

По думите му институциите са действали в рамките на законовите си правомощия, но сериозен проблем остава липсата на специализирани фондове за бърза реакция. На море времето се измерва в минути. Когато се чака решение на Министерския съвет, рискът от тежки последствия нараства значително, категоричен е той.

Според капитан Димитров голям плюс за избягването на сериозни щети са били благоприятните метеорологични условия и действията на екипажа, който е успял да задържи кораба далеч от скалите и плитчините. В противен случай щетите биха могли да струват милиони, каза той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 166041 | Одобрение: 18226
В България след като стане белята,тогава се сещат за правилниците!!!;)Ухилен:errm:Още от времето на аварията в Чернобил съм го забелязъл!!!;):errm:Болест
0
0
петково (преди 34 минути)
Рейтинг: 12347 | Одобрение: -2808
Вероятно има някакъв написан правилник за действие при бедствия и аварии, който не налага решение на Министерски съвет, но шубелиите от Морска администрация са предпочели да си сложат ламарината на гъ*за. Те трябва да бъдат уволнени и сменени незабавно с други смели и кадърни началници. Другото незабавно действие трябва да бъде поръчка и закупуване на поне два спасителни кораба, годни да действат при лоши метео условия. Лошото и скъпо удоволствие е, че трябва екипажите и корабите да бъдат в готовност целогодишно и за съжаление ще се използват един, два пъти само в година.

