Експерт: До 10 - 15 години никъде в България няма да има вода

10.09.2025 / 10:23 2

Кадър Фб

Водната криза в страната придобива все по-заплашителни размери. 258 хиляди души, които живеят в 16 града и 290 села, изпитват остър недостиг, по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), пише 24 часа.

Причините, за да се стигне дотук, са няколко. От една страна, са климатичните промени, поради които валежите все повече намаляват. От друга - старата тръбопроводна мрежа, лошото на места управление на сектора, кражбите и изтичането на вода, изсичането на горите.

От тези фактори единственото, което не можем да контролираме, са валежите. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщиха за "24 часа - 168 истории", че само за това лято речният отток, който е основният снабдител за питейно-битови нужди, е намалял приблизително два пъти в сравнение с пролетта само заради сушата. За месеците март, април и май той е бил около 3,4 милиарда куб. метра.

Изменението на климата е факт и вече се отразява върху количеството на валежите. Климатичните промени далеч не са единствените причини за водната криза. "Другата е безобразно лошото управление на водите в България - коментира пред "24 часа - 168 истории" експертът Димитър Куманов от Българската фондация по биоразнообразие. - След 10 – 15 г. никъде няма да има вода в България, ако продължи тази тенденция на засушаване и не се вземат никакви мерки.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пиша на кирилица (преди 26 минути)
Рейтинг: 14811 | Одобрение: -719
В Св. Св. Константин и Елена направиха едно кръгово с една вода с 4 чучура. Отстрани има информационна табела на Министерството на Здравеопазването със всичките показатели на водата. Тази табела като я дадеш на Chat GPT да я разшифрова казва, че водата е идеална за пиене. Обаче на самата чешма има друга табела водата не е годна за пиене. На всичкото отгоре крановете са завъртени нагоре с извадени ръкохватки надолу и така водата пръска навсякъде но не и ако искаш да сложих какъвто и да е съд или чаша. Тази същата вода , захранват басейна на МНО и там хората пълнят с 10 литрови туби. Кой идиот е сложил такава табела на кръговото и е изкорубил крановете е загатка.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
1
0
kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 504907 | Одобрение: 92887
Този повтаря баба Ванга.....Каквото е рекла, става.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

