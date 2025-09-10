Експерт: До 10 - 15 години никъде в България няма да има вода

Кадър Фб

Водната криза в страната придобива все по-заплашителни размери. 258 хиляди души, които живеят в 16 града и 290 села, изпитват остър недостиг, по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), пише 24 часа.

Причините, за да се стигне дотук, са няколко. От една страна, са климатичните промени, поради които валежите все повече намаляват. От друга - старата тръбопроводна мрежа, лошото на места управление на сектора, кражбите и изтичането на вода, изсичането на горите.

От тези фактори единственото, което не можем да контролираме, са валежите. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщиха за "24 часа - 168 истории", че само за това лято речният отток, който е основният снабдител за питейно-битови нужди, е намалял приблизително два пъти в сравнение с пролетта само заради сушата. За месеците март, април и май той е бил около 3,4 милиарда куб. метра.

Изменението на климата е факт и вече се отразява върху количеството на валежите. Климатичните промени далеч не са единствените причини за водната криза. "Другата е безобразно лошото управление на водите в България - коментира пред "24 часа - 168 истории" експертът Димитър Куманов от Българската фондация по биоразнообразие. - След 10 – 15 г. никъде няма да има вода в България, ако продължи тази тенденция на засушаване и не се вземат никакви мерки.

