Експерт: Майките дават лош пример на децата си на пешеходната пътека

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Случаят с блъснатото на пешеходна пътека пред училище дете в София припомни колко много инциденти има с малки българчета на пътя в последно време. Експерт обаче смята, че надписите „Погледни“ в началото на пешеходната пътека са обидни за един нормален човек.

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в случая има един основен проблем. Той призна, че от години назад говори, но няма кой да го чуе, че е по-лесно да се откраднат едни пари от безопасността, отколкото да се вложат в безопасността.

Причините са комплектси. Тук говорим за семейно възпитание, тук говорим и за училището, където час на класния е толкова уплътнен с неща, за които е видно, че няма никакъв ефект от тях, и че резултатът не може да бъде друг, заяви Георгиев.

Когато това дете гледа, че майка му пресича на пешеходната пътека, и си чати по телефона, или си говори, то смята, че това е нормално и че няма нищо по-нормално от това. Когато този водач е завил със скорост, която никак не е безопасна, или е преминал на предишната пътека със скорост, която не е безопасна, той смята, че така му е подсигурена на всички пешеходни пътеки безопасност, добави той.

Тук влизаме в един двустранен процес, на този, който непосредствено ползва пешеходната пътека, и на този, който е зад волана и му предстои също да пресече пешеходната пътека. Това за мен е взаимен процес, но по-добре да им повтаряме на децата, да им показваме, да им втълпяваме, че трябва да се оглеждат, и че не може да позлват телефон на пешеходната пътека. Така и един човешки живот на едно дете да спасим, ще е огромен успех. Но аз обикалям училищата и виждам, че пълнят главите на децата с глупости, вместо да им обясняват как да пресичат на пешеходните пътеки, каза още в „Социална мрежа“ Красимир Георгиев.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!