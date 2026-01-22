Експерт: Спестяванията за третия стълб на пенсиите растат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Хората, които знаят за третия стълб на пенсиите, въпреки че е доброволен, проявяват интерес към него и спестяванията растат. Но той е много по-малък от втория. Причината е, че хората масово не са запознати и не проявяват особен интерес към пенсионните си спестявания, и не знаят за възможностите, които те им дават.

Това заяви Светла Несторова от „Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване“.

Тя даде и пример който според нея много ясно описва за какво става въпрос при динамичното инвестиране.

В два от управляваните от мен фондове, в единия има 23% акции, а в другия 34% акции. Разликата, както виждате, е малка - 11%. Единият е направил доходност от 7.87, а другият е направил доходност от 9.47. Тази малка разлика в процентите на фондовете като процент акции, е довела в доброволния фонд до 1.6% повече годишна доходност, заяви експертът.

Що се отнася до кризите, защото ние чухме един цитат преди малко, българските пенсионни фондове, госпожо Ризова, преминаха през трите най-големи финансови кризи, които са известни на човечеството. Но те не само, че не загубиха нищо от спестяванията на хората вътре, а ги увеличиха приблизително с една трета, продължи Несторова.

От управляваните от нас спестявания от доходност само за последните три месеца на 2025 година, това е нова цифра, приемете я като новина, ние сме изкарали от доходност 500 милиона лева, които са разпределени по партидите на хората. За последните три години след последната финансова криза през 2022 година, това са пет милиарда и половина, разпределени по сметките на хората, каза още в „Лице в лице“ Светла Несторова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!