Експерт: ВИК операторите са в тежко състояние, ще търсят увеличение на цената на водата

Булфото

"Вода тази година наистина има, поне в язовирите. Последната справка показва, че над 93% са пълни тези за питейно-битово водоснабдяване".

Това каза в ефира на БНР инж. Иван Иванов, Българска асоциация по водите.

"Язовирите, които са предназначени основно за поливане, са на 70%. Предназначените за енергийни нужди са на 87% запълнени. Добре обезпечени сме в началото на лятото с водни ресурси. Тази година ще е един сериозен тест за цялата система доколко вече не сме изпуснали ситуацията по причина на големите загуби в инфраструктурната мрежа и да стигнем дотам, че и при пълни язовири да имаме безводие в някои големи населени места".

Тази година трябва да очакваме много по-малко населени места да са засегнати от безводие, обобщи все пак той.

Инж. Иванов отбеляза още, че десетилетия е липсвала необходимата поддръжка на водоснабдителните и напоителните системи.

"Те са в много тежко състояние. Отчитаме над 60% загуби за водоснабдяването и над 70 - за напояването.

Първият проблем, който трябва да решим, е да започнем да измерваме качествено и навсякъде, където се използват водни количества, за да може да преценим какъв е мащабът на проблема. Едва на 30% от водоизточниците имаме измервателни уреди. Не знаем точно колко вода използваме. Процентът на крайните потребители, които имат работещи измервателни уреди, също не е висок. Моят призив е да започнем с измерване и мониторинг. Това ще отмени вечните спорове между различните видове потребители кой ползва нерегламентирано и какви количества".

Депутатите приеха Закона за водите, за да спасят 400 млн. евро по ПВУ.

"За съжаление, нито цент от парите по ПВУ няма да постъпи във ВиК сектора и въобще във водния сектор.

За да направим нов закон, логично е да има първо стратегия, върху която да стъпи той. Час по-скоро да се започне направата на отраслови стратегии".

Принципът на ценообразуване стъпва върху 5-годишни бизнес планове, обясни инж. Иванов в предаването "Преди всички".

"В момента сме в последната година от изпълнението им. Евентуално увеличение на цените може да се случи от първи януари догодина на базата на приети 5-годишни бизнес планове. Предстои процес на разглеждане и одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Увеличението на разходите както за електроенергия, така и за заплати, няма как да не влияе и на ВиК операторите и да рефлектира върху увеличението на техните цени. Въпросът е с колко и то да бъде наистина обосновано. За тези допълнителни приходи да има резултати.

Това, което ме притеснява, е, че голяма част от ВИК операторите са в тежко финансово състояние и ще търсят увеличение на всяка цена. В противен случай няма как да функционират".

Новият закон казва, че ще има два типа потребители – битови и небитови, посочи още той.

"Досега за всички видове потребители имаше една цена. Сега се предвиждат различни цени за битови и стопански потребители. Има логика да се наложи малко по-висока цена за големите стопански потребители, за да бъдат мотивирани да инвестират в системи, които да пестят водата".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!