Експерт от Варна: Вдигането на пенсионните вноски ще стимулира сивата икономика

Вдигането на пенсионните вноски ще стимулира малко или много сивата икономика. Всяко едно повишаване на данъчно-осигурителната тежест води до евентуално укриване на доходите. Това подчерта в ефира на Радио Варна Илия Илиев, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

Колкото повече се вдига данъчната тежест, толкова повече събираемостта намалява и по-малко пари влизат в бюджета на всяка една страна, поясни експертът, позовавайки се на значението на известната Крива на Лафер.

Борбата със сивия сектор трябва да продължи, но важното е да се оптимизират публичните разходи, категоричен е Илиев. Според него мерките в тази посока трябва да бъдат еднакви в цялата страна.

Стимулирането на икономическата активност е едно от нещата, които трябва да се правят във всяка една държава, посочи той. По думите му, когато човек управлява разумно парите си и ги инвестира правилно, това няма да утежни пенсионната система след години.

