Експерт прогнозира 9-10% ръст на заплатите и прозрачност при възнагражденията у нас през 2026 г.

кадър: Bulgaria ON AIR

"Големите национални компании очакват около 6% ръст, ние очакваме по-висок такъв. Около 9-10% ще бъде средният ръст. Ще има общо увеличение на заплатите и със сигурност по-високо за най-търсените професии. IT секторът продължава да държи най-високите заплати и там има най-голямо търсене на кадри. Бум има в медицината, очаквам окрупняване на болници. България започва да става дестинация за медицински туризъм", заяви Георги Първанов от Конфедерацията по заетостта пред Bulgaria ON AIR.

Според него предстои малка революция на пазара на труда и тя е свързана с новата директива за прозрачност на заплатите, която влиза в сила от юни тази година.

Тя има задължителен характер и ще постави изисквания как да се подготви работодателят. Кандидатът ще може да изисква повече прозрачност на заплащането.

заплатите трябва да бъдат съобщавани в обявите за работа

работодателят няма да може да пита кандидатите за работа за техните предишни заплащания

ще се следи за равенство на заплати между мъже и жени за една и съща длъжност

"В България конфиденциалността по отношение на заплатите никога не е била на високо ниво. Ще можете да изисквате от вашия работодател информация за средни нива на заплащане на водещ на новини, но за конкретно заплащане", даде пример Първанов в "България сутрин".

Той уточни, че става задължително подреждането на нивата на заплатите и длъжностите в компанията спрямо тяхната обективна тежест, а не спрямо субективни фактори.

"Със сигурност ще има съкращения, най-вече в сферата на аутсорсинга. Там ще има лек отлив. В аутсорсинга България достигна тавана като заплащане, което ни прави неконкурентни. Има доста малък инвеститорски интерес от страни от ЕС. Наблюдава се интерес от арабски инвеститори и от Китай", обясни Първанов.

Той очаква 2026 да бъде година по-скоро на задържане на нивата - много ниска безработица и много малък брой възможности за реализация.

От думите на госта стана ясно още, че през новата година работодателите ще имат по-голям избор и кандидатите вече не са силната страна, за да извиват ръце и да поставят прекалено високи изисквания за започване на работа.

"Сега отиваме към някакъв баланс. Работодателят е поставен под натиск да балансира външни и вътрешни фактори. Хем фирмата да е печеливша, хем хората да са доволни", посочи Първанов.

Българи се завръщат в страната, внасяме хиляди работници

Представителят на Конфедерацията по заетостта съобщи, че има голяма вълна от завръщащи се у нас българи, които виждат по-добри перспективи и качество на живот.

Няма как да покрием определени нужди, без да внасяме хора от чужбина - около и над 50 хил., отбеляза Първанов.

Събеседникът коментира, че младите хора без опит искат определена заплата на база своите нужди и не правят сметките, които прави работодателят.

"За хора без опит пазарът предлага нива от 700-1100 евро брутно заплащане. Важно е какво им се говори на младите хора в университетите. Важно е да тръгват на пазара на труда не от нуждите, а от реалната ситуация. От юни ще могат да виждат нивата на заплащане на всички работодатели", анализира Първанов.

Все още нивото на AI не е такова, че да може да замени човека в повечето му роли, заключи той.

