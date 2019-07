Комисията за защита на личните данни влезе на проверка в Националната агенция за приходите след безпрецедентното изтичане на данните на 5 милиона българи. Инспекцията трябва да продължи до 16 август. Според официалната информация засега e сигурно само, че са засегнати 3% от информационните масиви на Агенцията, пише Блиц.

Според проверяващите с изтеклите данни може да бъде открадната самоличността на хиляди и от тяхно име да се теглят кредити.



Експертът по киберсигурност Христо Ласков коментира в студиото на "Денят ON AIR", че едва ли тегленето на кредити от чуждо име ще е най-масовото явление, което може стане след изтичането на данните.



Според него сега с наличието на данните може да се прави профилиране на човек, с цел фишинг, който да е много по-достоверен.



"Ще има много по-голям шанс да се вържа, затова първото нещо, което трябва да направят хората е двойно, тройно и много по-голяма бдителност. Тоест да са много по-внимателни за такива съобщения, които ни казват, че наша информация е компрометирана. Да не кликаме на линкове на мейли", посочи експертът.



Пред Bulgaria ON AIR той обясни, че вече личните данни са изтекли и сега хората могат само да бъдат по-бдителни за информацията, която предоставят и съобщенията, които получават.



Христо Ласков посочи, че именно многото време, което минава, след извършването на определено престъпление, преди то да бъде забелязано, е големият проблем на киберсигурността.



"Киберпрестъпленията в голяма част от случаите са част от масирана индустрия. Голямата част от атаките остават скрити и биват разкривани средно около 6 месеца след случването им. Когато се говори за IT специалисти се счита, че са специалисти по IT сигурност, което не е така", допълни още той.



Христо Ласков коментира още, че едно публично-частно партньорство, с което държавата да дава по-голяма сигурност на личните ни данни, е добър вариант.

